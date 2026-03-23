Строить уже не для кого: в Краснодарском крае возник критический перекос между спросом и рынком

Краснодарский край возглавил российский антирейтинг по объему нереализованных квартир в новостройках, где невостребованными остаются около 80% всех строящихся площадей. Актуальные данные аналитиков центров "Этажи" и "Движение.ру" указывают на серьезный перекос между темпами возведения домов и платежеспособным спросом. Подобная ситуация характерна для всей страны, однако на Кубани масштаб затоваривания рынка принял особенно выраженный характер к февралю 2026 года.

Кризис продаж на первичном рынке

Статистика продаж демонстрирует устойчивую негативную динамику на протяжении последних пяти лет. Если в 2021 году застройщикам удавалось реализовать 47% площадей в строящихся объектах, то в 2026 году этот показатель в среднем по стране опустился до критических 32%. Снижение темпов сбыта более чем в полтора раза стало закономерным итогом накопившихся экономических ограничений.

Кубанский рынок, традиционно считавшийся одним из самых активных, сегодня демонстрирует те же 80% незанятых лотов, что и Красноярский край. Эти цифры подтверждают, что даже в популярных локациях покупательская активность заметно охладилась. Инвесторы и семьи, планирующие покупку жилья, занимают выжидательную позицию на фоне высокой стоимости квадратного метра.

Почему спрос перестал догонять предложение

Фундаментальная причина дисбаланса кроется в рекордных объемах запуска новых проектов в 2023–2024 годах, которые значительно превысили возможности рынка по их поглощению. Застройщики продолжали наращивать ввод, однако спрос столкнулся с жесткими барьерами в виде отмены массовой льготной ипотеки и серьезной корректировки условий по семейным программам. Высокая ключевая ставка стала дополнительным фактором, который отрезал значительную часть потенциальных клиентов от возможности взять заем на покупку жилья.

При этом у девелоперов практически отсутствуют рычаги для проведения ценовой политики в сторону понижения. Рост себестоимости строительных работ, включая подорожавшие материалы и наем рабочей силы, не позволяет дисконтировать недвижимость без ущерба для рентабельности. Кроме того, проектное финансирование само по себе стало существенной нагрузкой в структуре затрат на возведение объектов.

"Текущая ситуация требует внимательного анализа механизмов, с помощью которых развиваются городские пространства и строительные компании. Мы видим, что перепроизводство жилья в отдельных регионах стало следствием слишком оптимистичных ожиданий прошлых лет. Сейчас важно сфокусироваться на развитии инфраструктуры, чтобы делать территории привлекательными для жизни, а не просто увеличивать количество бетонных метров. Рынок недвижимости должен прийти к балансу, где каждый проект будет обеспечен социальной базой, а не только маркетинговыми обещаниями. Только так можно избежать появления "мертвых зон" с пустующими домами" Управленец муниципального уровня Андрей Власов

Региональная картина и прогнозы

Ситуация с избыточным предложением неравномерна, но охватывает все ключевые регионы с активной застройкой. Помимо Кубани, в пятерку лидеров по числу "лишних" площадей входят Башкирия с показателем в 78% и Воронежская область, где не реализовано 76% жилой недвижимости. Это свидетельствует о том, что проблема не ограничивается только курортными зонами или столичными пригородами.

Согласно оценкам экспертов, уже к вводу в эксплуатацию в 2026 году готовится около 1,6 миллиона квартир, которые на текущий момент формально не имеют собственников. Данные цифры указывают на необходимость структурной перестройки работы строительных холдингов в ближайшей перспективе. Без корректировки темпов появления новых проектов ситуация с затовариванием рискует усугубиться к концу года.

В текущих условиях рынок переходит в стадию долгого ожидания, где ключевым фактором выживания для застройщиков станет оптимизация издержек. Финансовая устойчивость компаний подвергается испытанию высокой стоимостью привлечения кредитных ресурсов и невозможностью быстро реализовать построенные объекты. Аналитическая база подтверждает, что в 15 регионах России с наиболее активным жилищным строительством фиксируется сходная динамика снижения продаж.