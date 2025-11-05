Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by John Bauld from Toronto, Canada is licensed under CC BY 2.0
Артём Лагутов Опубликована сегодня в 17:43

Когда честность пугает сильнее хоррора: Кристен Стюарт сорвала маску с идеального мира кино

Актриса Кристен Стюарт обвинила Голливуд в игнорировании фильмов, снятых женщинами

В 2025 году Кристен Стюарт впервые оказалась по ту сторону камеры — как режиссёр фильма "Хронология воды". Но вместо долгожданного признания актриса получила горький опыт: Голливуд, по её словам, по-прежнему не готов принимать женские истории без оглядки и страхов.

На женском обеде, организованном Американской киноакадемией и домом моды Chanel в Лос-Анджелесе, Стюарт выступила с эмоциональной речью, которая моментально стала темой обсуждения в индустрии.

"Я теперь могу засвидетельствовать, что на каждом шагу разгорается беспощадная борьба, когда содержание контента слишком мрачное, слишком табуированное, когда касающаяся женского опыта откровенность провоцирует часто отвращение и отторжение", — сказала актриса и режиссёр Кристен Стюарт.

Голливуд после #MeToo: шаг вперёд и два назад

Кристен отметила, что движение #MeToo действительно изменило индустрию — но ненадолго. Всплеск открытости, по её словам, быстро сошёл на нет, а старые механизмы снова заняли привычные позиции. Она подчеркнула, что Голливуд лишь делает вид, будто равенство достигнуто, но фактически женщины по-прежнему сталкиваются с предвзятостью и занижением их авторского веса.

"Я так зла", — призналась Стюарт, добавив, что до сих пор сталкивается с тем, что откровенные женские темы считаются "неудобными" или "слишком провокационными" для широкой аудитории.

Для актрисы, известной по "Сумеркам" и "Спенсер", режиссёрский дебют стал испытанием не только творческим, но и идеологическим.

"Насилие замалчивания": когда правду не дают сказать

Стюарт назвала замалчивание женских историй одной из самых жестоких форм дискриминации в Голливуде. По её словам, индустрия всё ещё живёт по законам "мужского клуба", где решения принимаются по принципу комфорта, а не правды.

Она не скрывала раздражения, говоря о "жалком количестве фильмов, снятых женщинами за последний год", и назвала это катастрофой для индустрии, которая на словах говорит о равенстве, а на деле игнорирует тех, кто пытается рассказать честные истории.

"Мы все здесь собрались, и кажется, что нас много, но это совсем не так. Это не наша вина", — отметила Кристен.

Где стоят женщины в Голливуде сегодня

Параметр До #MeToo (до 2017) После #MeToo (2024-2025)
Процент женщин-режиссёров в топ-250 фильмах США 8% 14%
Доля женщин в продюсерских командах 26% 31%
Женщины в сценарном отделе 17% 24%
Фильмы с женской главной героиней 29% 33%

Прогресс есть, но, как подчеркнула Стюарт, его недостаточно, чтобы считать индустрию справедливой. Цифры не отражают скрытую цензуру и барьеры, с которыми сталкиваются женщины, когда пытаются снимать сложные, мрачные, неоднозначные истории.

Советы шаг за шагом: как женщинам пробиться в режиссуру

  1. Не ждать разрешения. Женщины, по словам Стюарт, должны перестать ждать приглашения в "закрытый клуб" Голливуда.

  2. Объединяться. Создание собственных студий, фестивалей и сообществ — путь к независимости.

  3. Использовать новые технологии. Онлайн-платформы и потоковые сервисы открывают больше возможностей для авторов без крупных бюджетов.

  4. Продвигать друг друга. Поддержка коллег-женщин важна не меньше таланта.

"Давайте начнем печатать собственную валюту", — заявила Кристен, имея в виду не деньги, а ценность женского творчества.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: надеяться, что крупные студии сами дадут женщинам шанс.
    Последствие: формальные квоты без реальных изменений.
    Альтернатива: создавать независимые проекты, как это сделали Грета Гервиг и Клоэ Чжао.

  • Ошибка: подстраиваться под требования рынка.
    Последствие: потеря авторского голоса.
    Альтернатива: оставаться честной к себе и своей истории.

  • Ошибка: молчать, чтобы не показаться "трудной".
    Последствие: невидимость в профессиональной среде.
    Альтернатива: говорить прямо, даже если это вызывает дискомфорт у других.

А что если Голливуд изменится

Кристен убеждена, что перемены возможны, если женщины перестанут быть "токенами" — редкими примерами успеха, используемыми для отчётности. Индустрия будущего, по её мнению, должна ценить не пол, а смелость идей.

Это потребует времени, но её поколение уже готово работать не ради признания, а ради права быть услышанными.

FAQ

Что спровоцировало высказывание Кристен Стюарт?
Выход её режиссёрского дебюта "Хронология воды", после которого актриса столкнулась с предвзятым отношением продюсеров и дистрибьюторов.

Что она имела в виду под "насилием замалчивания"?
Системное игнорирование женских историй и отказ студий поддерживать проекты, поднимающие сложные или "неудобные" темы.

Сколько фильмов в Голливуде снято женщинами?
По данным аналитических отчётов 2024 года, менее 15% крупных проектов имели женщину-режиссёра.

Мифы и правда

  • Миф: после #MeToo женщины получили равные права в кино.
    Правда: формально да, но реальных возможностей по-прежнему меньше.

  • Миф: Голливуд не разделяет фильмы по полу автора.
    Правда: женские проекты реже получают широкую дистрибуцию и бюджет.

  • Миф: зрители не хотят смотреть фильмы, снятые женщинами.
    Правда: кассовые сборы "Барби" и "Земли кочевников" доказали обратное.

3 интересных факта

• Кристен Стюарт стала одной из самых молодых членов жюри Каннского кинофестиваля.
• Фильм "Хронология воды" основан на автобиографии писательницы Лидии Юкнавич.
• За роль принцессы Дианы Стюарт получила номинацию на "Оскар", но сама не стремится к наградам — "главное, чтобы голос был услышан".

Исторический контекст

История женщин в Голливуде — это постоянная борьба за экранное пространство. От Дороти Арзнер, первой женщины-режиссёра звукового кино, до Патти Дженкинс и Греты Гервиг — каждая из них ломала систему.

