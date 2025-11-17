Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Крис Дженнер
Крис Дженнер
© commons.wikimedia.org by Jim Jordan is licensed under CC BY-SA 2.0
Главная / Культура и шоу-бизнес
Артём Лагутов Опубликована сегодня в 4:52

Крис Дженнер раскрыла тайну бодрости: чьё наследие помогает ей оставаться молодой

Крис Дженнер подчеркнула влияние активного образа жизни матери на своё здоровье — People

Крис Дженнер, отметившая свой 70-й день рождения, решила подвести итоги торжества и поделиться планами на ближайшее будущее. Масштабное празднование прошло в стиле Джеймса Бонда в особняке Джеффа Безоса и Лорен Санчес и собрало известных гостей, включая членов семьи Дженнеров и знаменитостей мировой величины. Для Крис этот юбилей стал не просто праздником, а моментом переосмысления приоритетов: теперь на первом месте для неё семья и здоровье.

Семья и здоровье — новые ориентиры

Крис Дженнер подчеркнула, что именно забота о близких и собственном самочувствии станет её главным фокусом в ближайшие годы.

"Сейчас для меня главное — моя семья, мои внуки, мои дети и мое здоровье", — заявила теледива Крис Дженнер.

Особое вдохновение для Крис приходит от её матери, Мэри Джо Кэмпбелл, которая в 91 год сохраняет активность и жизнелюбие. Мать Дженнер работала до 82 лет, что, по её словам, помогало оставаться молодой и энергичной.

"Моей маме 91 год, и она всегда говорит мне, что работала до 82 лет. Именно это помогало ей оставаться молодой и чувствовать себя частью жизни, с радостью вставать каждое утро, идти на работу и наслаждаться своей карьерой и тем, что она делает", — подчеркнула Крис Дженнер.

Звёздные гости и атмосфера праздника

Среди приглашённых были не только дочери Крис — Ким, Кортни, Хлоя, Кендалл и Кайли — но и мировые знаменитости, такие как Снуп Догг, Мэрайя Кэри, а также Меган Маркл с принцем Гарри. Торжество сочетало в себе роскошь, стиль и необычные развлечения, создавая атмосферу, где каждый гость мог почувствовать себя частью особенного события.

Сравнение вариантов празднования

Вариант Особенности Преимущества Недостатки
Домашний праздник Уютная обстановка, близкие друзья Контакт с семьей, экономия Ограниченное количество гостей
Масштабное торжество Аренда особняка, приглашение знаменитостей Эффектное событие, медийное внимание Высокая стоимость, сложная организация
Тематическая вечеринка Стиль Джеймса Бонда, костюмы Запоминающийся опыт Требуется подготовка, возможно неудобство для некоторых гостей

Советы шаг за шагом: организация юбилея

  1. Определите основные приоритеты: уют, масштаб, тематичность.

  2. Составьте список гостей с учётом близких и медийных личностей.

  3. Выберите локацию, подходящую по стилю и вместимости.

  4. Продумайте развлекательную программу: музыка, игры, фотозоны.

  5. Заблаговременно обсудите детали с организаторами и кейтерингом.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: ограниченный список гостей
    Последствие: важные люди могут остаться без приглашения
    Альтернатива: гибридный формат с онлайн-трансляцией

  • Ошибка: недостаточная подготовка тематической программы
    Последствие: гости теряют интерес
    Альтернатива: нанять опытного ведущего и продумать сценарий

А что если…

А что если сделать праздник интерактивным? Можно добавить VR-зону, фотозоны с AR-эффектами и игры, чтобы гости любого возраста были вовлечены и впечатлены мероприятием.

Плюсы и минусы масштабного юбилея

Плюсы Минусы
Медийная значимость Высокие затраты
Яркие впечатления Сложность в организации
Возможность объединить семью и друзей Ограничение по времени и пространству
Фото- и видеоконтент для социальных сетей Стресс для организаторов

FAQ

Как выбрать место для праздника?
Определите количество гостей, тематику и уровень комфорта, после чего подберите соответствующую локацию.

Сколько стоит организация масштабного юбилея?
Стоимость зависит от числа гостей, аренды места, кейтеринга и развлекательной программы; бюджет может варьироваться от нескольких сотен тысяч до миллионов рублей.

Что лучше выбрать: домашний праздник или аренду особняка?
Если хотите уют и экономию — выбирайте домашний формат. Для впечатляющего эффекта и медийного охвата — аренда особняка подходит лучше.

Мифы и правда

  • Миф: крупные вечеринки слишком стрессовые.
    Правда: с хорошей подготовкой они проходят легко и доставляют удовольствие.

  • Миф: пригласить знаменитостей невозможно без личных связей.
    Правда: агентства и PR-менеджеры помогают организовать участие медийных персон.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Кейт Миддлтон организует благотворительный концерт с участием Кейт Уинслет и Дэна Смита — Кенсингтонский дворец 14.11.2025 в 20:53
Кейт Миддлтон на одной сцене с будущими легендами: вечер, который нельзя пропустить

Кейт Миддлтон проведёт пятый благотворительный концерт, объединяющий звёзд и молодых исполнителей, чтобы подарить музыку и поддержку нуждающимся.

Читать полностью » Джастин Бальдони подал ходатайство об отклонении иска Блейк Лайвли по делу о враждебной рабочей среде — окружной суд США 14.11.2025 в 19:55
Голливуд на грани скандала: дело Лайвли и Бальдони может закрыться до суда

Джастин Бальдони подал ходатайство о закрытии дела Блейк Лайвли, пытаясь завершить годовую судебную тяжбу до полноценного разбирательства.

Читать полностью » Эмили Блант отметила, что работа с Джоном Красински требовала доверия и взаимного уважения — ELLE 14.11.2025 в 18:53
Эмили Блант раскрыла, как совместные фильмы с мужем спасают брак от рутины

Эмили Блант впервые подробно рассказала о работе с мужем Джоном Красински, делясь опытом совместных съемок и секретами крепких отношений.

Читать полностью » Леди Гага и Майкл Полански планируют камерную свадьбу до окончания турне — Rolling Stone 14.11.2025 в 17:57
Маленькая свадьба с большой интригой: что скрывает будущая свадьба Леди Гаги

Леди Гага и Майкл Полански готовятся к камерной и особенной свадьбе, обсуждая детали и находя баланс между личным комфортом и праздником.

Читать полностью » 14.11.2025 в 16:51
Завеса над "Астралом-6" приоткрылась: новая часть обещает такой поворот, к которому зрители не были готовы

Новая часть франшизы "Астрал" выйдет в августе 2026 года. Режиссер Джейкоб Чейз завершил съемки, а сюжет держат в секрете.

Читать полностью » Личные вещи и сценарии Алана Рикмана выставлены на аукцион Propstore в Лондоне — The Guardian 14.11.2025 в 15:59
Лондонский аукцион Propstore готовит сенсацию: личные вещи актёра, которого нельзя забыть

Личные вещи и сценарии Алана Рикмана выставят на лондонский аукцион: от дебютного фильма до культового Снейпа.

Читать полностью » Никола Пельтц заявила о периоде трансформации в браке с Бруклином Бекхэмом — соцсети 14.11.2025 в 14:50
Никола Пельтц раскрыла тайну брака с Бруклином Бекхэмом: одно число изменило их жизнь

Никола Пельтц рассказала о духовной трансформации в браке с Бруклином Бекхэмом и обратила внимание на особое значение числа 11.

Читать полностью » 14.11.2025 в 13:59
Билли Айлиш ударила по Маску: конфликт, который раскрыл щекотливую правду о богатстве

Билли Айлиш выступила с резкой критикой Илона Маска и предложила, как он мог бы направить своё состояние на гуманитарные цели. История вызвала масштабное обсуждение и стала поводом поговорить о том, как знаменитости влияют на благотворительность.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Повреждение подвески и двигателя ускоряет неправильная езда по неровным дорогам — автоэксперт
Культура и шоу-бизнес
Меган Маркл воспользовалась шумихой вокруг вечеринки Кардашьян для запуска праздничной коллекции As Ever — источник
ПФО
Власти Башкирии отказались от полного запрета продажи алкоголя на праздники — Курултай
Садоводство
Правильная осенняя посадка абрикосовых косточек повышает всхожесть — Валерия Соколова
Еда
Мясные зразы с перепелиным яйцом запекаются в духовке — повар
Дом
Закрытая крышка унитаза предотвращает распространение бактерий и вирусов
Авто и мото
Неверное распознавание номеров зафиксировали на комплексах фиксации — юрист Илья Русяев
Красота и здоровье
Физиолог Калюжин: вакцина против гриппа снижает тяжесть болезни
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet