Крис Дженнер раскрыла тайну бодрости: чьё наследие помогает ей оставаться молодой

Крис Дженнер, отметившая свой 70-й день рождения, решила подвести итоги торжества и поделиться планами на ближайшее будущее. Масштабное празднование прошло в стиле Джеймса Бонда в особняке Джеффа Безоса и Лорен Санчес и собрало известных гостей, включая членов семьи Дженнеров и знаменитостей мировой величины. Для Крис этот юбилей стал не просто праздником, а моментом переосмысления приоритетов: теперь на первом месте для неё семья и здоровье.

Семья и здоровье — новые ориентиры

Крис Дженнер подчеркнула, что именно забота о близких и собственном самочувствии станет её главным фокусом в ближайшие годы.

"Сейчас для меня главное — моя семья, мои внуки, мои дети и мое здоровье", — заявила теледива Крис Дженнер.

Особое вдохновение для Крис приходит от её матери, Мэри Джо Кэмпбелл, которая в 91 год сохраняет активность и жизнелюбие. Мать Дженнер работала до 82 лет, что, по её словам, помогало оставаться молодой и энергичной.

"Моей маме 91 год, и она всегда говорит мне, что работала до 82 лет. Именно это помогало ей оставаться молодой и чувствовать себя частью жизни, с радостью вставать каждое утро, идти на работу и наслаждаться своей карьерой и тем, что она делает", — подчеркнула Крис Дженнер.

Звёздные гости и атмосфера праздника

Среди приглашённых были не только дочери Крис — Ким, Кортни, Хлоя, Кендалл и Кайли — но и мировые знаменитости, такие как Снуп Догг, Мэрайя Кэри, а также Меган Маркл с принцем Гарри. Торжество сочетало в себе роскошь, стиль и необычные развлечения, создавая атмосферу, где каждый гость мог почувствовать себя частью особенного события.

