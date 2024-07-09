Все самые большие активы, которые ранее находились в собственности магнатов из Украины, отныне числятся в имуществе республики либо отданы российским инвесторам. Об этом информировал РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.
Как сообщается, самые большие организации уже перешли в имущество субъекта Российской Федерации либо же числятся в собственности российских физических или юридических лиц, которые инвестируют капитал в финансовые активы. Отмечается, что орган, который координирует деятельность на территории субъекта РФ по профилактике терроризма, а также по уменьшению и прекращения последствий его действий, продолжает работать в штатном режиме и обращения людей также всегда находятся во внимании.
Ранее Владимир Константинов сообщил, что в собственность Крыма после продажи национализированных активов, которые ранее принадлежали богатым украинцам, уже перешло более 2 миллиардов рублей.
Два года назад в Крыму было принято решение о переходе частной собственности некоторых украинцев в имущество Российской Федерации. Сделано это было по причине недружественных действий со стороны Украины по отношению к Российской Федерации.
В свою очередь глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что денежные средства, которые были получены от продажи этой собственности, собираются также направить на потребности участников СВО.
Фото: Sergey Svetlov (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
Аналитик: визит Моди в РФ свидетельствует о снижении влияния США в мире
Поездка премьер-министра Индии Нарендры Моди в РФ демонстрирует уменьшение влияния США. Об это сообщает индийский аналитик С. Л. Кантан в китайской газете Global Times, информирует РИА Новости.
Лидер Ирана Пезешкиан приглашен в Ирак
В понедельник премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани пригласил избранного на прошлой неделе президента Ирана Масуда Пезешкиана посетить Ирак во время телефонного разговора, как сообщила пресс-служба премьера по информации, полученной иракским агентством новостей INA.
Полис ОСАГО с марта уберут из обязательных документов при регистрации авто
Президент РФ Владимир Путин подписал законопроект, благодаря которому полис ОСАГО уходит из перечня необходимых документов при регистрации автомобиля. Всю документацию выставили на портале официального опубликования правовых актов, информирует РИА Новости.
Диетолог Лазуренко развеяла миф, что мультивитамины вызывают онкологию
Мультивитамины не могут вызвать онкологическое заболевание. Однако восполнять недостающие элементы в организме необходимо не через пищевые добавки, а посредством изменения своего рациона питания. Об этом NewsInfo.Ru сообщила диетолог, эндокринолог, нутрициолог с доказательным подходом, терапевт Наталья Львовна Лазуренко.