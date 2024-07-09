Все самые большие активы, которые ранее находились в собственности магнатов из Украины, отныне числятся в имуществе республики либо отданы российским инвесторам. Об этом информировал РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.

Как сообщается, самые большие организации уже перешли в имущество субъекта Российской Федерации либо же числятся в собственности российских физических или юридических лиц, которые инвестируют капитал в финансовые активы. Отмечается, что орган, который координирует деятельность на территории субъекта РФ по профилактике терроризма, а также по уменьшению и прекращения последствий его действий, продолжает работать в штатном режиме и обращения людей также всегда находятся во внимании.

Ранее Владимир Константинов сообщил, что в собственность Крыма после продажи национализированных активов, которые ранее принадлежали богатым украинцам, уже перешло более 2 миллиардов рублей.

Два года назад в Крыму было принято решение о переходе частной собственности некоторых украинцев в имущество Российской Федерации. Сделано это было по причине недружественных действий со стороны Украины по отношению к Российской Федерации.

В свою очередь глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что денежные средства, которые были получены от продажи этой собственности, собираются также направить на потребности участников СВО.

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