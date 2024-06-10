В результате морской и энергетической осады на полуостров Крым было потрачено более 14 триллионов рублей. Информацию о сумме ущерба раскрыл глава крымского парламента Владимир Константинов в беседе с РИА Новости на мероприятии ПМЭФ.

Начавшаяся десятилетие назад водная блокада Крыма со стороны Украины принесла убыток в размере 7 триллионов рублей. По второй осаде Крыма цифра вырисовывается примерно такая же. Однако эксперты утверждают, что сумма может увеличиться в случае обнаружения ранее не учитывающихся потерпевших.

По словам Владимира Константинова, учитываться будет и убыток, который был нанесён в результате автотранспортной осады и связанной с пищевыми продуктами. Внимание обратят и на урон от террористической деятельности, и в целом уничтожение предприятий, жилых пространств, учреждений, торговых точек, систем управления, связи и много другое, обеспечивающее деятельность населения Крыма в период пребывания в составе государства в Восточной и Центральной Европе.

Арбитражный суд Республики Крым, как ранее сообщалось, удовлетворил заявления высших органов полуострова о компенсации урона, принесённого Украиной в ходе энергетической осады. В итоге субъект Российской Федерации заполучил свыше 3 триллионов рублей от украинских правительственных органов и организаций.

Фото: Կարինե Մարգարյան (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)