Старший следователь МВД Крыма был задержан ФСБ в Симферополе. Согласно информации от Mash, он оказался агентом СБУ и с 2016 года собирал и передавал данные о жителях полуострова. Против 38-летнего Сергея Е. возбуждено уголовное дело по статье "Госизмена".

Сообщается, что мужчина стал сотрудником правоохранительных органов восемь лет назад, служил в контрольно-методическом отделе Министерства внутренних дел и имел звание майора. Правоохранители выяснили, что на протяжении всего времени он передавал личные данные российских и украинских граждан из засекреченных баз Службе безопасности Украины (СБУ).

По статье "Государственная измена" бывшему сотруднику МВД грозит до 20 лет лишения свободы и штраф до 500 тысяч рублей.

Фото: commons.wikimedia.org/МВД по Республике Крым (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0).