Разведывательный беспилотник США RQ-4B Global Hawk, ранее замеченный у побережья Крыма, продолжает летать над нейтральными водами Черного моря поблизости от полуострова, согласно данным веб-сервиса Flightradar24.
Москва, Пекин и Тегеран призвали Запад вернуться к ядерной сделке
Восстановление соглашения об СПВД позволит остановить эскалацию.
В США открыли «Какузей» — музей окаменелых фекалий
На юго-западе США, в штате Аризона, американец, известный коллекционированием окаменевших фекалий и занесённый в Книгу рекордов Гиннеса, решил продемонстрировать своё увлечение в собственном музее. О произошедшем рассказывает британская вещательная корпорация BBC.
Мишустин: в РФ заработает программа развития фотоники на предстоящие 5 лет
В России будет разработана комплексная целевая программа развития фотоники на период до 2030 года. Такое поручение дал Михаил Мишустин по итогам своей рабочей поездки в Нижегородскую область. Разработчиками проекта станут минпромторг, минобрнауки, минфин и госкорпорация «Росатом», сообщает пресс-служба кабмина РФ.
В период экзаменов вырос спрос на успокоительные препараты и психологов
В период экзаменов школьники и студенты стали чаще обращаться к психологам и психотерапевтам, а также покупать успокоительные препараты. Спрос на них вырос на 8% по сравнению с прошлым годом, а цена в аптеках увеличилась на 27%.