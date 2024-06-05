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  • Гладких Ольга Александровна
  • Опубликована сегодня в 9:39

Flightradar24: американский дрон-разведчик Global Hawk до сих пор кружит у Крыма

Разведывательный беспилотник США RQ-4B Global Hawk, ранее замеченный у побережья Крыма, продолжает летать над нейтральными водами Черного моря поблизости от полуострова, согласно данным веб-сервиса Flightradar24.

Мир

Москва, Пекин и Тегеран призвали Запад вернуться к ядерной сделке

Москва, Пекин и Тегеран призвали Запад вернуться к ядерной сделке

Восстановление соглашения об СПВД позволит остановить эскалацию.

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В США открыли «Какузей» — музей окаменелых фекалий

В США открыли «Какузей» — музей окаменелых фекалий

На юго-западе США, в штате Аризона, американец, известный коллекционированием окаменевших фекалий и занесённый в Книгу рекордов Гиннеса, решил продемонстрировать своё увлечение в собственном музее. О произошедшем рассказывает британская вещательная корпорация BBC.

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Общество

Мишустин: в РФ заработает программа развития фотоники на предстоящие 5 лет

Мишустин: в РФ заработает программа развития фотоники на предстоящие 5 лет

В России будет разработана комплексная целевая программа развития фотоники на период до 2030 года. Такое поручение дал Михаил Мишустин по итогам своей рабочей поездки в Нижегородскую область. Разработчиками проекта станут минпромторг, минобрнауки, минфин и госкорпорация «Росатом», сообщает пресс-служба кабмина РФ.

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В период экзаменов вырос спрос на успокоительные препараты и психологов

В период экзаменов вырос спрос на успокоительные препараты и психологов

В период экзаменов школьники и студенты стали чаще обращаться к психологам и психотерапевтам, а также покупать успокоительные препараты. Спрос на них вырос на 8% по сравнению с прошлым годом, а цена в аптеках увеличилась на 27%.

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Новости