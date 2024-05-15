Средства ПВО России за ночь сбили над Крымским полуостровом 10 оперативно-тактических ракет ATACMS, сообщает Минобороны.
Русский сооснователь OpenAI покинет компанию
Научрук и учредитель компании-разработчика бота для общения ChatGPT OpenAI Илья Суцкевер объявил, что покидает организацию.
Politico: Киев требует от США разрешить удары по РФ американским оружием
Киев обеспокоен продвижением российских войск на харьковском направлении.
Диетолог Соломатина рассказала, почему нельзя полностью отказаться от сахара
Диетолог Елена Соломатина предупредила, что полностью исключить сахар из рациона невозможно, поскольку глюкоза содержится во многих продуктах, включая каши, макароны, картошку, цельнозерновые крупы, молоко и соусы.
В этом году туристы предпочли отели 4-5 звезд в Крыму
В текущем году наблюдается значительный рост интереса к отдыху в Крыму, особенно к проживанию в отелях 4-5 звезд. По данным главы республики Сергея Аксенова, объемы бронирований на международные направления увеличились на 50% по сравнению с прошлым годом, а активный период бронирования составил 120 дней.