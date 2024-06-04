Кремль был ознакомлен с информацией, что попытка экс-разведчика из США Скотта Риттера посетить Петербургский международный экономический форум была сорвана.
По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, конкретные детали события неизвестны.
Бывший офицер морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер рассказал РИА Новости, что его паспорт был изъят сотрудниками американской таможни и пограничной службы по указанию госдепартамента, когда он садился в самолет, чтобы прибыть на ПМЭФ в Россию. Он утверждает, что ему было запрещено вылететь. Теперь он утверждает, что не сможет принять участие в форуме в Санкт-Петербурге.
Песков заявил, что информация о случившемся была передана в Кремль, но подчеркнул, что для оценки ситуации нужны подробности, которых у них нет. Он добавил, что учитывая прошлую службу Риттера в спецслужбах, могут быть установлены определенные ограничения на его выезд за границу, особенно в страну-противника.
Фото: www. kremlin.ru/Пресс-служба Президента России (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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