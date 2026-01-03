Кремированный костёр не погас 9500 лет: в Малави нашли место, где смерть стала обрядом памяти

Древние погребальные традиции порой оказываются куда сложнее, чем мы привыкли думать. На юге Малави археологи нашли следы ритуала, который меняет представления о ранних обрядах охотников-собирателей. В скальном убежище обнаружили останки женщины, кремированной прямо на месте захоронения почти десять тысяч лет назад. Об этом сообщает журнал Science Advances.

Находка у горы Хора

Открытие сделали у подножия горы Хора на памятнике HOR-1 — участке, где люди жили и оставляли следы своего присутствия на протяжении примерно 21 тысячи лет. В промежутке между 16 000 и 8 000 лет назад это место регулярно использовали для погребений.

Исследователи идентифицировали останки как минимум 11 человек, но только один из них — женщина, получившая обозначение Хора-3 — подвергся кремации.

Возраст находки оценивают примерно в 9500 лет. По костным фрагментам археологи определили, что умершая была взрослой: её возраст мог находиться в широком диапазоне — от 18 до 60 лет.

Как проходила кремация

Анализ костей показал, что тело сожгли на большом погребальном костре, который поддерживали много часов. На фрагментах сохранились характерные трещины, следы сильного обугливания и изменения цвета, указывающие на продолжительное воздействие высокой температуры. Кроме того, на отдельных костях зафиксировали порезы — это говорит о преднамеренном расчленении тела до кремации.

Распределение ожогов даёт основания думать, что некоторые кости перемещались во время горения: вероятно, участники ритуала переворачивали или перемешивали топливо, поддерживая огонь и контролируя процесс.

Почему отсутствуют череп и зубы

Череп и зубы женщины на месте обнаружены не были. Учёные предполагают, что голову могли отделить до кремации и использовать в другой церемонии, связанной с почитанием предков. Подобные практики обращения с частями тела после смерти ранее уже фиксировались на других археологических объектах региона, поэтому версия выглядит правдоподобной.

Такой подход указывает не только на ритуальность действий, но и на существование устойчивых традиций, которые передавались внутри сообщества.

Зачем было нужно столько ресурсов

Состав и объём пепла позволяют оценить костёр как крупный: для него могли использовать не менее 30 килограммов сухой древесины, а также траву и листья. Для охотников-собирателей это были значительные затраты времени и сил — значит, церемония имела особую ценность.

Кроме того, слои пепла показывают: место продолжали использовать для разведения огня ещё несколько сотен лет после кремации. Это может означать, что участок воспринимался как сакральное пространство и сохранял символическое значение для нескольких поколений, формируя устойчивые представления о общих ритуалах.

"Самое раннее свидетельство преднамеренной кремации в Африке и старейший в мире погребальный костер, сохранившийся на месте. Она также указывает на существование у охотников-собирателей сложных ритуалов, коллективной памяти и устойчивых сакральных пространств задолго до появления земледелия", — отмечают авторы во главе с антропологом Джессикой Сересо-Роман из Университета Оклахомы.

Открытие дополняет редкую линейку древнейших кремаций в мире. Так, самый ранний подтверждённый погребальный костёр для ребёнка известен на территории современной Аляски и датируется примерно 11 500 лет назад.

Находка в Малави показывает: традиция преднамеренной кремации могла появляться в разных регионах независимо и гораздо раньше, чем формирование оседлых обществ, а особое место в церемониях иногда занимал и ритуал с черепом.