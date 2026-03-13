Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Светлана Кузнецова Опубликована сегодня в 11:10

Кредиты перед праздниками: Краснодар стал настоящим кредитным гигантом среди региональных городов

Краснодар занял пятое место среди российских городов по числу займов перед 23 февраля и 8 марта. Жители региона оформили более пяти тысяч таких кредитов. За год объем вырос на 29,6%. Сервис "Альфа-Деньги" проанализировал выдачу займов мужчинам и женщинам от 18 лет и старше. Данные передали "Кубанские новости".

Краснодар в топе городов

Краснодар вошел в пятерку лидеров по займам накануне гендерных праздников. Горожане взяли свыше пяти тысяч кредитов. Этот показатель опережает многие миллионники. Аналитики сервиса "Альфа-Деньги" собрали данные по всей стране.

Рост числа займов в Краснодаре оказался одним из самых заметных. За год он составил 29,6%. Такие цифры говорят о повышенном спросе перед датами. Исследование охватывает периоды сразу перед 23 февраля и 8 марта.

Эксперты отмечают, что праздники стимулируют траты. В Краснодаре это привело к пику обращений. Подобные тенденции видны и в других регионах. Но местный скачок выделяется на фоне среднего.

"В регионах вроде Краснодара праздники часто провоцируют всплеск потребительских кредитов. Люди готовятся к подаркам и мероприятиям, что сказывается на финансах. Рост на треть за год показывает, как локальные традиции влияют на экономику. Нужно развивать финансовую грамотность, чтобы избежать долговой нагрузки. Муниципалитеты могли бы запускать кампании по планированию расходов."

Управленец муниципального уровня Светлана Кузнецова

Динамика в Краснодаре

Больше всего займов оформили мужчины и женщины до тридцати лет. За ними следуют те, кому от тридцати до сорока. Молодежь лидирует в обращении за деньгами перед праздниками. Это типичная картина для таких периодов.

Средний чек перед 23 февраля достиг 23 525 рублей. Год назад он был 14 960 рублей. Перед 8 марта сумма выросла до 25 011 рублей против 14 426 рублей ранее. Чеки заметно подскочили, что отражает инфляцию трат.

Лидером по популярности стали займы до зарплаты — 67,5% от всех. Кредитный лимит выбрали в 20,4% случаев. Среднесрочные займы заняли 12,1%. Короткие кредиты доминируют в праздничный сезон.

Сравнение с другими городами

Москва возглавила список с ростом на 27%. Санкт-Петербург прибавил 19,9%. Екатеринбург показал 22,7%, Новосибирск — 23,7%. Эти мегаполисы опередили Краснодар по абсолютным цифрам.

Топ-10 замкнули Казань, Красноярск, Омск, Челябинск и Уфа. В первой пятерке средний рост составил 18,2%. Краснодар выделяется своим скачком. Общая картина демонстрирует общероссийский тренд.

Аналитики фиксируют похожие паттерны везде. Праздники толкают на займы. В регионах это усиливает нагрузку на бюджеты семей. Данные подтверждают сезонный эффект.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов
Автор Светлана Кузнецова
Светлана Кузнецова — эксперт по муниципальному управлению (РАНХиГС). Специалист по развитию территорий и реализации нацпроектов. Опыт в госслужбе — 15 лет.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

