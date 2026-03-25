Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
© freepik.com is licensed under public domain
Главная / Сибирский федеральный округ
Андрей Власов Опубликована сегодня в 11:05

Дисциплина вместо кассовых разрывов: как изменилось финансовое поведение новосибирцев

В 2026 году финансовая модель поведения новосибирцев претерпела значительные изменения: на фоне высокой ключевой ставки жители региона совмещают интенсивное накопление средств на депозитах с активным использованием заемных денег. Статистика фиксирует парадоксальный рост объемов кредитования при одновременном повышении дисциплины погашения существующих долгов — задолженность населения сократилась на 10-13%. При этом банки ужесточили политику, отклоняя около 80% заявок на потребительские кредиты и до 85% — на автокредиты. Регуляторные ограничения на показатель долговой нагрузки стали главным барьером для получения средств, заставляя заемщиков пересматривать стратегии личных трат.

Кредитный парадокс и культура сбережений

Высокая стоимость заемных средств сделала банковские вклады основным инструментом для сохранения капитала. Жители Новосибирска активно используют накопительные счета, проявляя интерес к финансовым продуктам даже в подростковом возрасте. Однако в начале 2026 года наблюдался отток наличности: за два месяца горожане сняли со счетов 152 миллиарда рублей, стремясь иметь "живые" деньги под рукой. Почти половина опрошенных жителей комбинируют хранение сбережений в банке и дома, что подтверждает запрос на финансовую гибкость в нестабильный период.

На фоне этого интереса к инструментам накопления фиксируется резкий скачок объемов выдачи потребительских кредитов. За первые месяцы 2026 года в Новосибирской области, Кузбассе и Красноярском крае совокупный объем выдач, согласно данным Сибирского банка Сбера, превысил 31 миллиард рублей. Это почти в 2,2 раза больше показателей прошлого года. Парадокс заключается в том, что люди не просто занимают больше, они быстрее закрывают свои текущие обязательства, направляя заемные средства на крупные приобретения, а не на покрытие повседневных нужд.

"Муниципальные власти наблюдают, как жители региона постепенно отходят от использования кредитов как средства закрытия кассовых разрывов до зарплаты. Сейчас заемные инструменты всё чаще становятся способом обеспечения долгосрочных целей, таких как улучшение жилищных условий или приобретение техники. Текущая экономическая модель демонстрирует рост финансовой грамотности населения, что помогает жителям более ответственно подходить к планированию личного бюджета. Мы видим, что даже в условиях консервативной стратегии сбережений спрос на крупные кредиты сохраняется в высокоэффективных секторах региональной экономики".

Эксперт по вопросам развития регионов и городской инфраструктуры Светлана Кузнецова

Почему банки ограничивают выдачу займов

Предельное количество отказов по кредитным заявкам стало результатом изменения политики Банка России. С 2025 года регулятор ввел жесткие лимиты на долю рискованных кредитов, которые может выдать финансовая организация. Теперь банки обязаны оценивать нагрузку заемщика гораздо строже: если показатель долговой нагрузки превышает 50% от дохода, заявка в подавляющем большинстве случаев отклоняется автоматически. Это затронуло практически все категории, от автокредитов до долгосрочной ипотеки с малым первоначальным взносом.

Сектор автокредитования пострадал наиболее сильно, достигнув показателя отказов в 85,2%. Банки перестали одобрять займы под залог транспортных средств, если общая финансовая нагрузка клиента уже находится на грани допустимого. Ко всему прочему, за последний год произошло заметное снижение среднего чека по одобряемым автокредитам, который составил 1,32 миллиона рублей. По мнению экспертов, такая жесткость — прямое следствие требования регулятора соблюдать нормы резервирования, которые больше не допускают высокой лояльности к закредитованным клиентам.

Результатом политики "дорогих денег" стало и сокращение общего количества выдаваемых кредитов в штучном эквиваленте. Доля одобрений по потребительским программам упала с 52% в прошлые годы до 17% в 2026 году. Банки сфокусировались исключительно на надежных, документально подтвержденных доходах, что практически закрыло доступ к заемным средствам для тех, кто не имеет безупречной кредитной истории или работает в нестабильных отраслях.

Экономия как осознанный выбор

Рост цен и снижение доходов, о которых сообщили порядка половины жителей Новосибирска, заставили горожан пересмотреть структуру расходов. Категории "одежда", "обувь" и "путешествия" оказались под сокращением, в то время как расходы на питание и коммунальные платежи остались неизменными. Люди стали более внимательно относиться к случайным тратам: подписки, спонтанные покупки и частая доставка еды называются самими потребителями в числе ненужных издержек, которые им мешают сохранять капитал.

Центробанк отмечает, что потребители переориентировались на покупку товаров в рамках распродаж и акций. Формирование сбережений теперь происходит не только через вклады, но и через покупку валюты или недвижимость. При этом значительная часть горожан по-прежнему выбирает стратегию накопления "под подушкой" без использования банковских инструментов, что указывает на сохранение определенной степени недоверия к финансовым институтам, несмотря на активный рост интереса к депозитам.

Несмотря на сложную ситуацию с одобрением кредитов, аналитики видят в этом положительный тренд — повышение финансовой культуры населения. Уменьшение доли сомнительных операций и ответственное отношение к долгам свидетельствуют о том, что жители Новосибирска адаптировались к текущим экономическим реалиям. В ближайшей перспективе единственным надежным способом совершения крупных покупок для большинства станет личное накопление, так как доступ к заемным средствам будет открыт только для тех, чья долговая нагрузка минимальна.

Проверено экспертом: эксперт по вопросам развития регионов и местному самоуправлению Дмитрий Корнилов
Автор Андрей Власов
Андрей Власов — эксперт по городскому планированию и ГМУ с 20-летним стажем. Руководил проектами "Умный город" и "Комфортная городская среда".
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet