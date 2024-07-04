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Гладков: ВСУ атаковали села в Белгородской области
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Гладков: ВСУ атаковали села в Белгородской области

Вооруженные силы Украины ударили по шести селам под Белгородом.

Из-за атаки украинских нацистов оказались разрушены восемь домов и повреждены еще два. Об этом написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

"В Грайворонском городском округе в селе Безымено из-за повторных сбросов боеприпасов с беспилотников ВСУ разрушены семь частных домов. Украинцы атаковали Козинку, после обстрела в одном частном домовладении выбиты окна, повреждены надворные постройки и посечен забор", — цитирует ТАСС Гладкова.

Он добавил, что четыре дрона-камикадзе ударили по частному дому в селе Байцуры Борисовского района, тем самым разрушили постройку.

БПЛА испортили дом в селе Первое Цепляево Шебекинского округа и комбайн в районе села Вознесеновка. Украинцы атаковали и село Новопетровка Валуйского округа.

Фото: flickr.com/Минобороны Украины (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license).

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