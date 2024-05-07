Пленный украинский военнослужащий Юрий Юречко рассказал, как ВСУ обороняли окрестности Авдеевки.
Их защищали необученные водители.
ТАСС сообщает, что Юречко служил в 25-й отдельной воздушно-десантной бригаде ВСУ.
По словам военнопленного, ему после распределения в в военном билете написали, что отправят на фронт в качестве водителя. Но через какое-то время командование сообщило, что поехать придется на передовую "на усиление на пару дней". Далее Юречко перебросили на оборону позиций.
Он рассказал, что бойцам ВСУ выдавали только автоматы, патроны и несколько гранат для обороны окрестностей Авдеевки.
Юрий попал в плен ВС РФ спустя несколько дней на передовой.
Фото: dn.gov.ua /Донецкая областная военно-гражданская администрация (Creative Commons Attribution 4.0 International license).
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