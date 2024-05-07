Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 07.05.2024 : 91,3124
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 07.05.2024 : 98,473
Пленный ВСУ Юречко: необученные водители защищали окрестности Авдеевки
  1. Главная
  2. Спецоперация на Украине
  • Галабаева Елена Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 13:27

Пленный ВСУ Юречко: необученные водители защищали окрестности Авдеевки

Пленный украинский военнослужащий Юрий Юречко рассказал, как ВСУ обороняли окрестности Авдеевки.

Их защищали необученные водители.

ТАСС сообщает, что Юречко служил в 25-й отдельной воздушно-десантной бригаде ВСУ.

По словам военнопленного, ему после распределения в Днепропетровске в военном билете написали, что отправят на фронт в качестве водителя. Но через какое-то время командование сообщило, что поехать придется на передовую "на усиление на пару дней". Далее Юречко перебросили на оборону позиций.

Он рассказал, что бойцам ВСУ выдавали только автоматы, патроны и несколько гранат для обороны окрестностей Авдеевки.

Юрий попал в плен ВС РФ спустя несколько дней на передовой.

Фото: dn.gov.ua /Донецкая областная военно-гражданская администрация (Creative Commons Attribution 4.0 International license).

Мир

РФ использовала большую часть «зависших» в Индии рупий

РФ использовала большую часть «зависших» в Индии рупий

Значительная доля накопившихся на счетах в банках Индии миллиардов индийских рупий, которые принадлежат экспортерам из РФ, была использована российской стороной, и данная проблема в настоящее время решена. Об этом сообщает газета "The Hindustan Times", ссылаясь на свои источники.

Читать полностью
Антти Хяккянен не исключил открытия пропускных пунктов на границе с Россией

Антти Хяккянен не исключил открытия пропускных пунктов на границе с Россией

Законопроект, который позволил бы Финляндии контролировать поток мигрантов и отказывать им во въезде прямо на границе, откладывается.

Читать полностью

Общество

Врач в Ростове обнаружила опухоль мозга у девушки с жалобами на обмороки

Врач в Ростове обнаружила опухоль мозга у девушки с жалобами на обмороки

В Ростове врач обнаружила у молодой женщины смертельную болезнь после жалоб на обмороки и давление.

Читать полностью
Глава

Глава "АвтоВАЗа" Соколов сообщил, что цены на автомобили Lada будут проиндексированы на 3%

Автомобили российского производителя "АвтоВАЗ" подорожают в среднем на 3%. Глава компании Максим Соколов уточнил, что базовые версии моделей Lada Granta не будут дороже, но некоторые модификации увеличатся в цене на 51,1-66,1 тыс. рублей.

Читать полностью

Новости