Ситуация в Красном море, продолжающаяся уже около шести месяцев, стала одной из причин нехватки контейнеров в Китае, что в свою очередь привело к росту тарифов на грузоперевозки, сообщили РИА Новости в Asia Import Group.

В компании отметили, что многие судоходные компании опасаются отправлять суда через Суэцкий канал и теперь перевозят грузы из Азии в Европу вокруг Африки, что увеличивает время возврата контейнеров в пункт отправки вдвое.

"Это стало причиной нехватки контейнеров в Китае, что привело к росту тарифов на грузоперевозки, включая доставку в Россию, а также к увеличению сроков доставки товаров. Особенно сильно это отразилось на железнодорожных отправках", — рассказали в Asia Import Group.

Директор азиатского направления ПЭК: GLOBAL Геннадий Чичин добавил, что из-за дисбаланса в ритмичности заходов судов возникают простои в портах Персидского залива.

"На фоне сбоев в расписании регулярных рейсов морских линий, в крупнейшем порту ОАЭ, Джебель-Али, возникают заторы при погрузке. Порт стремится стабилизировать ситуацию и совершенствует процедуры для обработки растущего объема грузов. По состоянию на июнь, средний срок обработки контейнеров в порту сократился по сравнению с мартом на 20%, до семи дней. Транзитный срок доставки между Россией и ОАЭ составляет 35-40 дней", — пояснил он.

Чичин также отметил, что некоторые фидерные суда с российскими грузами продолжают доставку через Суэцкий канал, несмотря на рост страховых расходов.

Коммерческий директор федеральной транспортной компании "Скиф-Карго" Михаил Коптин пояснил, что грузоотправителей беспокоит не только потенциальная опасность для своих судов, грузов и персонала, но и расходы на страхование таких рисков.

Напомним, что многие крупные судоходные компании прекратили перевозки через Красное море и переориентировались на маршруты вокруг Африки. Четыре из пяти крупнейших мировых контейнерных линий, включая CMA, CGM, MSC, Maersk и Hapag-Lloyd, временно приостановили доставку через Суэцкий канал и продолжают перевозить грузы в обход — через мыс Доброй Надежды. По данным Международной морской организации, с декабря грузопоток через Суэцкий канал снизился более чем на 60%.

Движение "Ансар Алла" (хуситы), контролирующее большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее заявило о поддержке Палестины и намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать свои экипажи и не приближаться к ним в море. При этом они подчеркнули, что не препятствуют свободе судоходства в регионе и не трогают суда других стран.

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Фото: Flickr/Maersk Line (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic).