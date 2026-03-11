Набережная романтики уходит в ремонт: церемонии бракосочетаний Красноярска переносят в ТЦ

В Красноярске регистрации браков из Дворца бракосочетания на улице Дубровинского временно перенесут в торгово-офисный центр MixMax на Телевизорной. Ремонт здания у набережной стартует в ближайшие дни и затянется до конца октября 2026 года. Новое место примет пары с 17 марта. Информация о планах появилась 10 марта. Жители города активно критикуют выбор локации из-за ее промышленного окружения и отсутствия комфорта.

Причины переноса

Дворец бракосочетания на Дубровинского закроют на ремонт, который завершат только к концу октября 2026 года. Заявления на регистрацию пары подают за год вперед, поэтому заранее оповестить молодоженов не вышло — планов на работы тогда не стояло. В краевом ЗАГСе направили запросы в администрацию края и города, чтобы найти подходящее помещение в центре.

Свободных залов площадью не меньше 200 квадратных метров в центре города нет. Сотрудники рассматривают коммерческие варианты с учетом бюджета. Единственный доступный объект оказался в здании MixMax на Телевизорной улице.

"Ремонт ключевых городских объектов неизбежно требует временных решений по переносу услуг. В Красноярске дефицит центральных помещений усложняет поиск альтернатив для торжественных мероприятий вроде регистраций браков. Муниципальные службы стараются сохранить привычный уровень комфорта, перенося декор и атрибутику. Это помогает минимизировать неудобства для жителей и поддерживать continuity услуг в период работ." Управленец муниципального уровня Светлана Кузнецова

Филиал запустят уже 17 марта. Все пары, чьи заявления прошли через это отделение, автоматически направят в новое место.

Что говорят красноярцы

Жители Красноярска активно обсуждают перенос в комментариях на сайтах и в Telegram-каналах. Многие разочарованы промышленным районом Телевизорной: шум от трассы, пыль, отсутствие парковки и эстетики. "Хотели расписаться на набережной, будут расписываться на промзоне", — написал один из пользователей.

Другие отмечают, что само здание на Дубровинского напоминает магазин, а не место для свадеб. Гости рискуют выйти прямо на загруженную дорогу с газами и опасностью. Пользователь Vladislava поделилась: "То чувство, когда у тебя забронирована дата в июле в данном ЗАГСе".

Критика касается и общего положения дел с ЗАГСами в городе-миллионнике. "В таком городе и нет нормального Дворца бракосочетаний. В городах меньше и лет 20 назад видел настоящие Дворцы. А у нас даже не планируется", — сокрушается автор с ником АА. Обсуждения набирают обороты под свежими публикациями.

Временный филиал и альтернативы

В краевом ЗАГСе уверяют, что внутри MixMax обустроят две зоны: для сотрудников и церемоний. Полностью перевезут мебель, флагштоки, герб и всю атрибутику из дворца. Постараются сделать пространство максимально комфортным для пар и гостей.

Если дата в июле или позже, молодожены могут выбрать другой филиал. Подать новое заявление разрешенно в любой ЗАГС, независимо от места жительства. Обращения принимают лично, через Госуслуги или МФЦ для жителей края.

Свободные даты проверят на месте. Переход организован плавно, без отмен регистрации. Все детали уточняют по телефону или на приеме.