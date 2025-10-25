Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Елена Гаврилова Опубликована сегодня в 20:27

В два раза больше туристов и инвестиций: Красноярский край выходит на новый уровень гостеприимства

Красноярский край намерен удвоить показатели туризма, делая ставку на креативный сектор

Красноярский край планирует в два раза увеличить экономические показатели туристической отрасли, сообщил губернатор Михаил Котюков на Всероссийском форуме гостеприимства.

Туризм как драйвер региональной экономики

"Для Красноярского края — промышленного лидера с динамично развивающейся экономикой — это требует комплексного подхода: от создания современной инфраструктуры до подготовки кадров", — подчеркнул Котюков.

По его словам, важную роль в достижении этой цели играет Институт гастрономии Сибирского федерального университета, который развивает направления, связанные с гастротуризмом и культурной идентичностью региона.

Креативные индустрии в фокусе

Региональные власти делают ставку на поддержку креативного сектора.

"Красноярские предприниматели создают уникальные бренды, которые формируют "экономику впечатлений” и дают мощный импульс для развития всего региона", — отметил губернатор.

Федеральная оценка и инвестиции

Министр экономического развития России Максим Решетников, присутствовавший на форуме, отметил, что туризм растёт по всей стране. По его данным, объём частных инвестиций в отрасль в прошлом году достиг 1,1 триллиона рублей — втрое больше, чем три года назад.

Красноярский край намерен использовать федеральные возможности и собственные ресурсы, чтобы закрепить успех и сделать регион одним из центров внутреннего туризма в Сибири.

