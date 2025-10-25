В два раза больше туристов и инвестиций: Красноярский край выходит на новый уровень гостеприимства
Красноярский край планирует в два раза увеличить экономические показатели туристической отрасли, сообщил губернатор Михаил Котюков на Всероссийском форуме гостеприимства.
Туризм как драйвер региональной экономики
"Для Красноярского края — промышленного лидера с динамично развивающейся экономикой — это требует комплексного подхода: от создания современной инфраструктуры до подготовки кадров", — подчеркнул Котюков.
По его словам, важную роль в достижении этой цели играет Институт гастрономии Сибирского федерального университета, который развивает направления, связанные с гастротуризмом и культурной идентичностью региона.
Креативные индустрии в фокусе
Региональные власти делают ставку на поддержку креативного сектора.
"Красноярские предприниматели создают уникальные бренды, которые формируют "экономику впечатлений” и дают мощный импульс для развития всего региона", — отметил губернатор.
Федеральная оценка и инвестиции
Министр экономического развития России Максим Решетников, присутствовавший на форуме, отметил, что туризм растёт по всей стране. По его данным, объём частных инвестиций в отрасль в прошлом году достиг 1,1 триллиона рублей — втрое больше, чем три года назад.
Красноярский край намерен использовать федеральные возможности и собственные ресурсы, чтобы закрепить успех и сделать регион одним из центров внутреннего туризма в Сибири.
