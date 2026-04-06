Гагарин - соврменное фото
Светлана Кузнецова Опубликована сегодня в 15:09

Гагарин и Королёв возвращаются в Сибирь: история великих открытий ожила на центральных улицах

В Красноярске с 6 по 12 апреля проходит Неделя космоса, приуроченная к 65-летию первого полета человека на орбиту. Центральным событием старта праздничной программы стало открытие экспозиции "Будущее за теми, кто смотрит вверх" в сквере имени Ф. Э. Дзержинского. Организатором проекта выступило агентство печати и массовых коммуникаций Красноярского края при поддержке госкорпорации "Роскосмос". На торжественном мероприятии присутствовал губернатор региона Михаил Котюков.

Экспозиция под открытым небом

Фотовыставка в центре города объединила снимки из официальных архивов госкорпорации и редкие свидетельства истории края. Прохожие могут познакомиться с материалами, которые ранее не выставлялись публично, и увидеть хронику освоения космического пространства через объективы фотографов разных лет.

Особое внимание уделили преемственности поколений: от легендарных конструкторов до современных участников полетов. Стенды расположены так, чтобы подчеркнуть связь между первыми шагами человечества вне Земли и актуальными достижениями текущего десятилетия.

По словам руководителя агентства печати и массовых коммуникаций региона Ирины Брежневой, проект охватывает ключевые фигуры и этапы, важные для понимания вклада сибиряков в развитие отрасли. Создатели выставки стремились сделать историю доступной для всех горожан, превратив обычный сквер в музейную площадку.

Архивные кадры и лица эпохи

В исторической части выставки представлены уникальные изображения визитов первопроходцев космоса в Красноярск. Среди них значатся кадры приезда Юрия Гагарина в 1963 году и Сергея Королёва в 1960 году, что подчеркивает особую роль города в развитии космических технологий.

Современный блок экспозиции демонстрирует работу первого космонавта из этого региона — Кирилла Пескова. Снимки, сделанные им лично в 2025 году на орбите, показывают актуальную жизнь на международной космической станции.

Масштаб регионального празднования

Открытие выставки стало отправной точкой для серии мероприятий, проходящих в крае по указу президента. В течение недели жителей ожидают познавательные события, рассказывающие о достижениях науки и техники.

Организаторы подчеркивают, что такая программа способствует популяризации инженерных профессий среди молодежи. Обширный план праздника охватывает несколько локаций, позволяя максимально вовлечь аудиторию в космическую тематику.

Региональные власти намерены проводить подобные тематические акции на регулярной основе для укрепления интереса к истории прорывов в науке. Итоги Недели космоса планируют подвести в ближайшие дни после завершения всех запланированных активностей.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов
Автор Светлана Кузнецова
Светлана Кузнецова — эксперт по муниципальному управлению (РАНХиГС). Специалист по развитию территорий и реализации нацпроектов. Опыт в госслужбе — 15 лет.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Читайте также

Кошелёк привыкает к новым ценам: бюджетные авто в Новосибирске теперь стоят целое состояние вчера в 15:39

В столице Сибири зафиксировали резкую трансформацию покупательских привычек и рост интереса к дорогим моделям на фоне изменения структуры предложения.

Читать полностью » Старость в золотых тонах: жители Томской области назвали сумму для безбедной жизни после завершения карьеры вчера в 15:38

Жители сибирского региона пересмотрели свои финансовые планы на долгосрочную перспективу, назвав суммы, которые значительно превышают показатели прошлых лет.

Читать полностью » Цифровой след ведет к спасению: педагоги Томска изучают тайные маркеры в поведении подростков вчера в 15:35

В Томской области педагоги осваивают методики распознавания скрытых сигналов тревоги, которые дети оставляют в реальности и виртуальном пространстве.

Читать полностью » Сибирь диктует волю, а семена отвечают: найдены сорта перца, которым не страшны любые капризы природы вчера в 15:28

В условиях нестабильного температурного режима агрономы выделили конкретные виды растений, способные давать мясистые плоды даже на фоне затяжных весенних холодов.

Читать полностью » Улица забирает своих детей: новые правила в Алтайском крае выставили жесткий заслон темноте 04.04.2026 в 21:37

В одном из российских регионов вводятся строгие временные рамки для нахождения молодежи на улицах, нарушение которых грозит родителям неприятными последствиями.

Читать полностью » Сезон открыт раньше срока: в Алтайском крае начались первые встречи с опасными членистоногими 04.04.2026 в 21:32

Весна в регионе началась раньше графика, что спровоцировало первый всплеск активности паразитов в парках и лесах, требующий немедленного внимания граждан.

Читать полностью » Карман под микроскопом налоговой: Новосибирская область попала под тотальный контроль переводов 03.04.2026 в 14:28

В банковском секторе внедрен масштабный механизм фиксации поступлений, который напрямую связывает пользовательские операции с единой государственной системой.

Читать полностью » Школьный климат под колпаком: как новосибирские инженеры вырастили успеваемость через датчики 03.04.2026 в 14:26

Российские инженеры предложили технологичное решение для городских школ, позволяющее создать идеальные условия для занятий без лишних усилий.

Читать полностью »

Новости
УрФО
Белые халаты в дефиците, но не здесь: сибирский регион нашёл способ удержать молодых медиков при себе
УрФО
Инвесторы пакуют чемоданы: элитные метры Екатеринбурга теперь покупают только для жизни
УрФО
Лишние метры уходят в прошлое: компактные квартиры захватили умы и кошельки арендаторов в ХМАО
УрФО
Сербский рынок жаждет русского металла: южноуральские гиганты везут в Европу мощные технологии
УрФО
Энергия железного кулака: на Урале начали ковать детали, которые раньше привозили только из-за рубежа
Питомцы
Продажная нежность на рассвете: пустая миска заставляет питомца превращаться в актёра
Красота и здоровье
Дезинфекция оборачивается проблемой: легкие страдают из-за одной ошибки
Красота и здоровье
Обследования ради профилактики дают сбой: почему итог вызывает вопросы
