Гагарин и Королёв возвращаются в Сибирь: история великих открытий ожила на центральных улицах

В Красноярске с 6 по 12 апреля проходит Неделя космоса, приуроченная к 65-летию первого полета человека на орбиту. Центральным событием старта праздничной программы стало открытие экспозиции "Будущее за теми, кто смотрит вверх" в сквере имени Ф. Э. Дзержинского. Организатором проекта выступило агентство печати и массовых коммуникаций Красноярского края при поддержке госкорпорации "Роскосмос". На торжественном мероприятии присутствовал губернатор региона Михаил Котюков.

Экспозиция под открытым небом

Фотовыставка в центре города объединила снимки из официальных архивов госкорпорации и редкие свидетельства истории края. Прохожие могут познакомиться с материалами, которые ранее не выставлялись публично, и увидеть хронику освоения космического пространства через объективы фотографов разных лет.

Особое внимание уделили преемственности поколений: от легендарных конструкторов до современных участников полетов. Стенды расположены так, чтобы подчеркнуть связь между первыми шагами человечества вне Земли и актуальными достижениями текущего десятилетия.

По словам руководителя агентства печати и массовых коммуникаций региона Ирины Брежневой, проект охватывает ключевые фигуры и этапы, важные для понимания вклада сибиряков в развитие отрасли. Создатели выставки стремились сделать историю доступной для всех горожан, превратив обычный сквер в музейную площадку.

Архивные кадры и лица эпохи

В исторической части выставки представлены уникальные изображения визитов первопроходцев космоса в Красноярск. Среди них значатся кадры приезда Юрия Гагарина в 1963 году и Сергея Королёва в 1960 году, что подчеркивает особую роль города в развитии космических технологий.

Современный блок экспозиции демонстрирует работу первого космонавта из этого региона — Кирилла Пескова. Снимки, сделанные им лично в 2025 году на орбите, показывают актуальную жизнь на международной космической станции.

Масштаб регионального празднования

Открытие выставки стало отправной точкой для серии мероприятий, проходящих в крае по указу президента. В течение недели жителей ожидают познавательные события, рассказывающие о достижениях науки и техники.

Организаторы подчеркивают, что такая программа способствует популяризации инженерных профессий среди молодежи. Обширный план праздника охватывает несколько локаций, позволяя максимально вовлечь аудиторию в космическую тематику.

Региональные власти намерены проводить подобные тематические акции на регулярной основе для укрепления интереса к истории прорывов в науке. Итоги Недели космоса планируют подвести в ближайшие дни после завершения всех запланированных активностей.