спортплощадка
© mos.ru by Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы is licensed under Creative Commons Attribution 4.0
Елена Гаврилова Опубликована сегодня в 13:29

Пустыри превращаются в эпицентры силы: в сибирской глубинке затеяли масштабную спортивную стройку

В Красноярском крае в текущем году развернут полномасштабное строительство спортивных объектов. Новые площадки для физической активности появятся сразу в 24 муниципальных округах региона. Финансирование работ осуществляется в рамках государственной программы "Развитие физической культуры и спорта", на реализацию которой выделено 150 миллионов рублей из краевого бюджета. Всего на карте региона к концу 2026 года должно добавиться 39 современных плоскостных сооружений различного назначения.

География и виды объектов

Инфраструктурная карта края охватывает как крупные населенные пункты, так и небольшие поселения. Хоккейные коробки возведут в селах Высотино и Богучаны, а также в поселках Первоманск и Красная Сопка. Этот шаг позволит местным жителям более комфортно заниматься зимними видами спорта в шаговой доступности.

Для развития силовой подготовки тренажерные площадки монтируют в Сосновоборске, поселках Козулька и ЗАТО Солнечный, а также в селе Березовка. Физкультурно-оздоровительные зоны общего назначения станут доступны в Енисейске, селе Тюхтет и деревне Павловка. Жители Енисейска и села Саянск дополнительно получат в пользование новые футбольные поля с необходимым покрытием.

В дополнение к специализированным зонам, в 11 территориях края предусмотрено создание комплексных игровых площадок. Это позволит проводить турниры по волейболу, баскетболу и другим популярным командным дисциплинам. Комплексный подход к распределению объектов гарантирует доступность инфраструктуры для различных возрастных групп населения.

Стратегия развития спорта

Реализация проекта опирается на запрос местных жителей, активно вовлекаемых в здоровый образ жизни. Модернизация среды напрямую влияет на показатели посещаемости действующих секций и кружков, задавая новый стандарт досуга в районах края.

"Наша задача — сделать спорт естественной частью жизни для каждого жителя региона. Краевые субсидии позволяют муниципалитетам не только строить площадки, но и создавать точки притяжения, где люди проводят свободное время с очевидной пользой для здоровья. Мы видим реальный интерес со стороны населения к появлению новых современных объектов по месту жительства. Развитие такой инфраструктуры остается приоритетом государственной политики на местах", — отметил Андрей Власов .

Развитие спортивной среды в муниципалитетах тесно связано с качеством жизни на местах. Наличие базовых площадок снижает порог входа в любительский спорт, позволяя тренироваться без поездок в райцентры или краевой центр.

Динамика краевого финансирования

Ежегодные бюджетные ассигнования на развитие спорта в муниципалитетах превышают 700 миллионов рублей. Эти ресурсы распределяются по широкому спектру задач, включая закупку оборудования для адаптивной физкультуры и поддержку детско-юношеских клубов.

Помимо плоскостных сооружений, в текущем цикле развития внимание сосредоточено на быстровозводимых конструкциях. Внедрение каркасных крытых комплексов позволяет компенсировать климатические особенности региона и продлить тренировочный сезон. Параллельно продолжается установка стандартизированных площадок для выполнения нормативов комплекса "Готов к труду и обороне".

Статистика последних трех лет показывает высокую эффективность принятых мер. В регионе уже введено в строй 125 плоскостных объектов, 9 быстровозводимых каркасов и 30 площадок ГТО. Подобная динамика сохраняется благодаря стабильной поддержке краевых ведомств и вовлеченности местных органов самоуправления.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Светлана Кузнецова
Автор Елена Гаврилова
Елена Гаврилова — эксперт по муниципальному управлению (РАНХиГС) с 15-летним стажем. Специалист по развитию территорий и социальным реформам.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

