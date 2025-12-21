Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики

© Own work by Ilbudka is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Туризм
Дмитрий Гаврилов Опубликована сегодня в 12:52

Провёл в этом сибирском городе два дня — и понял, почему туристы не спешат уезжать отсюда

Маршрут по центру Красноярска охватывает набережную, музеи и смотровые точки — туристы

Поездка в Красноярск оказывается насыщенной и многослойной — город сразу задаёт высокий темп и удерживает внимание до самого отъезда. Здесь чувствуется масштаб Сибири, но при этом заметна продуманность городской среды и бережное отношение к истории. Маршрут выстраивается сам собой: от центральных площадей к набережным, музеям и панорамным высотам. Об этом сообщает дзен-канал "Илья'ж Вояж".

Первые впечатления и центр города

Красноярск расположен в Восточной Сибири и входит в число крупнейших городов России — здесь проживает около 1,2 млн человек. Во время поездки удобной точкой размещения становится гостиница "Красноярск" на Театральной площади. Из окон открывается вид на саму площадь и Коммунальный мост, который давно стал одной из визитных карточек города. Впечатление усиливает ощущение динамично развивающегося мегаполиса, о чём ранее говорили и в контексте городской среды Красноярска.
На Театральной площади установлена скульптура Аполлона, а неподалёку возвышается башня с часами, известная как "Красноярский Биг Бен". Её построили в 2001 году, и с тех пор она служит заметным ориентиром в центре. С этой же точки хорошо просматривается Енисей — мощная река, во многом определяющая характер города.

Енисей, мосты и набережная

Коммунальный мост был открыт в 1961 году и стал первым постоянным автодорожным мостом через Енисей в пределах Красноярска. До его появления переправа осуществлялась с помощью понтонных конструкций и паромов. Этот мост знаком почти каждому жителю страны, поскольку изображён на 10-рублёвой купюре и давно входит в число архитектурных символов, которые формируют образ города наравне с другими знаковыми мостами.
Вдоль реки тянется благоустроенная набережная, которая играет важную роль в городской жизни. Она протяжённая и разнообразная: здесь можно просто гулять, любоваться рекой и пейзажами или проводить время в зонах отдыха. Набережная органично связывает ключевые точки центра и делает поездку по городу особенно комфортной.
Если двигаться от моста на восток, маршрут приводит к зданию Речного вокзала — выразительному примеру советской архитектуры начала 1950-х годов. Он был открыт в 1952 году и долгое время использовался по прямому назначению, а в 2000-х здание перешло в частные руки и стало бизнес-центром.

Музеи, история и городские пространства

Дальнейшая часть поездки проходит по улице Дубровинского и приводит к музейному центру "Площадь Мира", где регулярно проходят выставки. Рядом установлен памятник писателю Виктору Астафьеву, родившемуся в Красноярском крае. Перед музеем размещена инсталляция "Ротонда памяти", посвящённая Победе в Великой Отечественной войне.
На набережной у музея находится пароход-музей "Святитель Николай", построенный в 1886 году. Поблизости разбит уютный сквер, а чуть дальше расположена Красноярская краевая филармония. К ней можно пройти по пешеходному мостику или сделать небольшой круг через набережную со стороны острова Татышев. В этой части города особенно заметно, как активно развиваются общественные пространства: скверы, зоны отдыха и видовые площадки выглядят современно и ухоженно.
Одной из таких точек стали качели с видом на Виноградовский мост, ведущий на остров Татышев. В тёплое время года здесь приятно просто остановиться и посмотреть на Енисей.

Архитектура разных эпох и панорамы

В районе проспекта Мира и улицы Ленина сосредоточено множество исторических зданий. Среди них — Благовещенский собор, построенный в первой четверти XIX века, и Покровская церковь в стиле барокко, возведённая в 1785–1795 годах и считающаяся самым старым зданием города.
На улице Ленина выделяется дом купца Цукермана. Изначально он был построен в конце XIX века, но в 1911 году здание реконструировали, добавив декоративные элементы, благодаря которым дом и сегодня выглядит словно иллюстрация к русской сказке. Рядом сохранились и другие деревянные постройки, хотя их состояние и внешний вид неоднородны.
Поездка продолжается подъёмом на Караульную гору, откуда открывается панорама Красноярска. Здесь расположена часовня Параскевы Пятницы, построенная в 1855 году. Этот силуэт также знаком по 10-рублёвой купюре и давно стал одним из символов города.

Вечером Красноярск раскрывается по-новому: включается архитектурная подсветка, особенно эффектно выглядит Виноградовский мост. На следующий день маршрут ведёт на остров Татышев — спокойное природное пространство почти в центре города с пешеходными и велосипедными дорожками. Завершает поездку визит в ресторан "Тунгуска", где сибирская кухня подаётся в оригинальной форме и сопровождается атмосферой, вдохновлённой культурой коренных народов края.

