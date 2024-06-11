В Красноярске необходимо было включить режим повышенной готовности в связи с угрозой нападения диких медведей. О произошедшем информировала администрация города на своём официальном сайте.

В администрации заявили уже о двух моментах, когда дикие животные оказывались в общественных местах рядом с гражданами. По этой причине необходимо было включить режим мобилизации экстренных служб и ответственных лиц. Для этого дела были собраны силы муниципального управления Министерства внутренних дел Российской Федерации и службы по вопросам охраны. Их основная задача на данный момент — контролировать безопасность граждан и следить за передвижением диких животных.

Как сообщается, в случае встречи человека с медведем сотрудники специальных ведомств должны защитить гражданина Красноярска от опасного животного. Администрация отмечает, что в некоторых случаях придётся задействовать огнестрельное оружие.

Администрация объясняет, что введение такого режима способствует безопасности для народа Красноярска. Помимо этого, они настоятельно попросили граждан следить за мусором, который они выбрасывают, и соблюдать все необходимые для этого правила. Причиной тому стал большой интерес к мусорным свалкам у медведей. Также в администрации добавили, что в случае обнаружения каких-либо происков медведей на городской территории, надо позвонить по экстренному единому на территории Российской Федерации номеру "112".

Фото: Flickr / MJ Boswell (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)