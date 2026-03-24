Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
© Designed by Freepik by freepik is licensed under public domain
Главная / Центральный федеральный округ
Дмитрий Корнилов Опубликована сегодня в 15:32

Ночь превращается в день: гигантские рекламные экраны не дают жителям Красногорска выспаться

Жители Красногорска столкнулись с агрессивным световым загрязнением, исходящим от рекламных конструкций внушительных размеров. Интенсивное свечение экранов, установленных на оживленных участках города, нарушает покой граждан, препятствуя нормальному сну. Особое беспокойство вызывает щит, расположенный на пересечении Волоколамского шоссе и улицы Светлая. Яркость этого источника света затрагивает прилегающие многоэтажные массивы, превращая ночное время в испытание для тысяч людей.

Масштабы светового воздействия

Жилые кварталы, примыкающие к радиальным автомагистралям Красногорска, оказались в зоне круглосуточного излучения. Мощные светодиодные панели работают на предельной яркости, создавая избыточный световой поток, проникающий в спальни горожан. В радиусе действия таких конструкций оказываются десятки многоэтажных зданий, где проживают тысячи семей.

Попытки спастись от ночного ослепления общепринятыми средствами оказались малоэффективными. Жильцы отмечают, что плотность штор-блэкаут и использование специальных масок для сна не справляются с проникающим свечением, которое буквально заполняет интерьеры квартир. Постоянный световой фон дезориентирует жителей и лишает их возможности для качественного восстановления сил в ночные часы.

Ситуация требует пристального внимания к нормативам эксплуатации рекламных носителей в городской среде. Оборудование, призванное транслировать информацию, становится дестабилизирующим фактором для привычного уклада жизни в густонаселенных районах подмосковного города.

Последствия для здоровья горожан

Систематическое нарушение циркадных ритмов, вызванное неестественным освещением, влечет за собой серьезные физиологические последствия для человека. Нарушение выработки мелатонина из-за светового стресса провоцирует хроническую усталость, снижение когнитивных функций и общее ухудшение самочувствия у всех возрастных групп населения.

"При планировании городской инфраструктуры необходимо учитывать влияние искусственного света на покой граждан. Избыточная иллюминация без должной настройки яркости часто идет вразрез с потребностями жителей и требует строгого регулирования. Мы должны искать баланс между рекламными интересами и правом людей на комфортную среду проживания. Вмешательство органов управления здесь становится необходимым условием для восстановления нормального уровня жизни".

Управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов

Медицинское экспертное сообщество неоднократно подчеркивало, что длительное воздействие яркого искусственного света в ночное время суток крайне вредно для здоровья. Жители Красногорска фиксируют у себя симптомы бессонницы, которые нарастают в течение последних недель эксплуатации рекламных щитов на Волоколамском шоссе.

Вопросы муниципального контроля

Управление визуальным шумом в условиях плотной застройки Подмосковья остается сложной задачей для административных ресурсов. Существующие стандарты яркости рекламных конструкций должны адаптироваться к близости жилого сектора, однако практика показывает наличие серьезных сбоев в контроле над работой оборудования.

Для решения возникшей проблемы требуется не просто ограничение времени трансляции, но и техническая калибровка оборудования. Современные системы управления позволяют снижать интенсивность подсветки в ночные часы до минимальных значений, обеспечивая сохранность биоритмов горожан без полной остановки коммерческой деятельности.

Жители ожидают действий по приведению светового режима на указанных объектах в соответствие с общепринятыми нормами комфорта. Вопрос остается открытым, пока сохраняется воздействие ослепительных панелей на спальные районы, вынуждая граждан выражать массовое недовольство сложившейся ситуацией.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Андрей Власов
Автор Дмитрий Корнилов
Дмитрий Корнилов — эксперт по госуправлению (РАНХиГС). Замглавы администрации по инфраструктуре с 15-летним стажем. Специалист по Smart City и ЖКХ.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet