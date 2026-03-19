Передача ключей при аренде квартиры
Елена Гаврилова Опубликована сегодня в 12:05

Счастье в котловане: рынок недвижимости Краснодара резко сменил вектор предпочтений покупателей

Рынок недвижимости Краснодара в начале 2026 года показал неоднородную динамику цен и покупательских предпочтений. Согласно аналитике системы bnMAP. pro, средняя цена квартиры в уже готовых домах города снизилась до 6,9 млн рублей, тогда как объекты на стадии строительства, наоборот, подорожали. Структура спроса также претерпела значительные изменения: доля сделок с недостроенными квартирами увеличилась, вытесняя предложения во введенном в эксплуатацию жилье.

Ценовая политика и разрыв сегментов

В Краснодаре сложилась ситуация, когда стоимость квадратных метров движется в противоположных направлениях в зависимости от готовности объекта. Если в январе 2025 года средний ценник на лот в сданном доме составлял 7,3 млн рублей, то к январю 2026 года он опустился до 6,9 млн рублей, показав падение на 5,5%.

Параллельно этому сегмент строящегося жилья продемонстрировал рост стоимости. Средняя цена лота в новостройках, которые еще возводятся, поднялась с 7 млн до 7,2 млн рублей. Это увеличение на 2,9% подчеркивает сохраняющийся интерес застройщиков к индексации цен на фоне дефицита предложения в определенных категориях недвижимости.

Специалисты связывают эти процессы с глубоким анализом сделок, зарегистрированных в течение года. Учитывались данные по всем классам жилья, включая квартиры и апартаменты, выставленные на открытый рынок. Разрыв между готовым и строящимся жильем становится ключевым индикатором текущих рыночных трансформаций.

Трансформация потребительского интереса

Основным трендом отчетного периода стал резкий перекос структуры спроса в пользу объектов на начальных этапах реализации. Покупатели все чаще оформляют сделки с жильем, находящимся в процессе строительства, отказываясь от вариантов "под ключ" в уже сданных очередях.

Статистика подтверждает это смещение предпочтений: доля продаж в строящихся комплексах выросла с 80% до 93% за один год. В количественном выражении это означает, что из 2,8 тысячи реализованных объектов 2,6 тысячи пришлось именно на "первичку". При этом количество сделок с готовыми квартирами физически не изменилось, но их удельный вес в общем объеме рынка сократился с 20% до 7,1%.

"Динамика рынка недвижимости всегда отражает общие экономические настроения и стратегию развития городской среды. Когда мы наблюдаем столь выраженный отток интереса к готовому жилью в пользу строящихся объектов, это свидетельствует о поиске покупателями более гибких финансовых инструментов. Рост предложения новых комплексов способствует тому, что инвесторы и граждане переориентируются на старт продаж. Развитие территорий требует комплексного подхода, где баланс между спросом и предложением остается важнейшим условием стабильности".

Управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов

Причины повышенного спроса на стройку

Аналитики bnMAP. pro связывают активизацию интереса к еще не готовым объектам с увеличением количества новых девелоперских проектов. Если в период с конца 2024 по начало 2025 года в Краснодаре было запущено строительство 18 корпусов, то в текущем отчетном периоде эта цифра достигла 32 проектов.

Расширение предложения позволяет покупателям выбирать из большего ассортимента вариантов на старте продаж. Как правило, именно на этом этапе девелоперы предлагают наиболее привлекательные цены, что выступает решающим фактором для значительной части аудитории, стремящейся оптимизировать расходы на приобретение жилья.

Дополнительным стимулом служит возможность зафиксировать стоимость на ранней стадии возведения дома. Аналитики подчеркивают, что именно совокупность выхода на рынок большого количества новых площадок и ценовая политика застройщиков формируют текущую структуру спроса в Краснодаре.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Андрей Власов
Автор Елена Гаврилова
Елена Гаврилова — эксперт по муниципальному управлению (РАНХиГС) с 15-летним стажем. Специалист по развитию территорий и социальным реформам.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

