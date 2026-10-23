Покупателей стало вдвое меньше, а цены взлетели: парковки в Краснодаре живут по странным правилам

В Краснодаре за год подорожали машино-места в строящихся жилых комплексах, хотя покупают их заметно реже. По итогам трёх кварталов 2026 года средняя цена парковки выросла до 770-810 тысяч рублей, что на 30-35% выше прошлогоднего уровня. При этом число сделок за январь — сентябрь сократилось примерно вдвое. О ситуации РБК Краснодар рассказала директор федеральной компании "Этажи" в Краснодаре Светлана Лесникова.

Сколько стоят машино-места

Разброс цен на парковки в Краснодаре остаётся очень широким. Самые дешёвые варианты оцениваются примерно в 84 тысячи рублей, а в подземных паркингах премиальных жилых комплексов стоимость отдельных мест доходит до 3,1 миллиона рублей.

Средний ценник по строящимся ЖК за три квартала 2026 года оказался в диапазоне 770-810 тысяч рублей. За год показатель прибавил 30-35%, и это заметно выше, чем темпы роста по ряду других сегментов новостроек.

На стоимость влияет не только класс дома, но и само расположение парковки. Чем удобнее въезд, выше уровень комплекса и сложнее техническое исполнение паркинга, тем дороже выходит место для покупателя.

Почему спрос снизился

Несмотря на удорожание, интерес к парковкам просел. За январь — сентябрь 2026 года в строящихся ЖК Краснодара продали примерно вдвое меньше машино-мест, чем за тот же период 2025-го.

По словам Светланы Лесниковой, одна из причин связана с ипотекой. Квартиры в городе часто берут с привлечением кредитов, а на машино-места такие программы почти не распространяются, поэтому дополнительную покупку многие откладывают.

Сейчас около 70% квартир в Краснодаре приобретают именно с использованием ипотечного кредитования. На этом фоне отдельная парковка для многих становится необязательной тратой, особенно если бюджет уже распределён между первым взносом, ремонтом и ежемесячными платежами.

"Спрос на машино-места снижается, когда покупатель уже несёт на себе ипотечную нагрузку по квартире. В такой ситуации дополнительный платёж кажется слишком тяжёлым, и решение о покупке парковки чаще откладывают. На рынке это сразу отражается в количестве сделок. При этом ценовой рост сам по себе интерес не подогревает, если нет доступного механизма оплаты". управленец муниципального уровня Андрей Власов

Что происходит на рынке

На динамику влияет и слабый интерес инвесторов. При средней арендной плате 3,9-4 тысячи рублей в месяц окупаемость такой покупки в Краснодаре превышает 17 лет, поэтому вложение выглядит долгим и не самым гибким.

Даже в уже заселённых жилых комплексах часть парковок остаётся пустой. По оценкам экспертов, в отдельных проектах незанятыми могут быть от 20% до 40% машино-мест, что тоже говорит о невысокой загрузке таких объектов.

Доля проданных парковок заметно отличается по классам жилья. В домах эконом- и комфорт-класса покупатели берут примерно 40-60% мест, в бизнес-классе — 60-75%, а в премиальных проектах показатель доходит до 70-85%.

Рост затронул не только парковки, но и новостройки в целом. Средняя стоимость квадратного метра в Краснодарском крае за год увеличилась на 11,9% и достигла 420,3 тысячи рублей.