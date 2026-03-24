Смета взлетела до небес: проект медицинского гиганта в Краснодаре требует новых миллиардов

Стоимость возведения краевого онкологического центра в Краснодаре достигла 74 миллиардов рублей. Проект, включенный в структуру будущего медицинского кластера, ранее оценивался в 58,5 миллиардов, что указывает на рост сметы более чем на 25 процентов. Сейчас власти региона ожидают решения о софинансировании со стороны федерального центра. Соответствующий пакет документов уже передан в Министерство здравоохранения России.

Эволюция проекта и финансовые показатели

История строительства специализированного медицинского объекта в Краснодаре насчитывает несколько лет, в течение которых бюджетные ожидания претерпели существенные изменения. Изначально, еще на этапе планирования медицинского кластера в 2018 году, расчетная стоимость онкологического центра составляла 14,6 миллиарда рублей. К текущему моменту этот показатель вырос в несколько раз, достигнув отметки в 74 миллиарда рублей.

Заместитель руководителя департамента строительства Краснодарского края Артем Моисеев подтвердил текущие финансовые расчеты. Для запуска строительных работ региону необходимо привлечение средств из федерального бюджета, что делает включение объекта в адресную инвестиционную программу критически важным шагом. Документация была направлена в профильное министерство в феврале 2026 года для согласования источников финансирования.

"Создание таких масштабных медицинских объектов требует тщательного планирования и поэтапного финансирования. Рост сметной стоимости часто обусловлен изменением цен на строительные материалы и усложнением инженерных решений в современной медицине. Интеграция онкоцентра в медицинский кластер — это стратегическое решение для всей региональной системы здравоохранения. Уверен, что после определения источников бюджетных средств процесс реализации проекта перейдет в активную фазу, что позволит существенно повысить качество специализированной помощи в Краснодарском крае". Управленец муниципального уровня Андрей Власов

Масштабы и внутреннее устройство комплекса

Проект онкоцентра спроектирован с расчетом на высокую пропускную способность и доступность лечения. Согласно технической документации, общая вместимость учреждения составит 890 мест. Большая часть коечного фонда, а именно 800 единиц, предназначена для стационарного лечения пациентов, тогда как оставшиеся 90 мест отведены под временное размещение.

Значительное внимание в проекте уделено развитию специализированных направлений терапии. В частности, отдельный блок радиологии будет оборудован на 275 коек, что позволит охватить современные протоколы лечения сложной патологии. Весь комплекс будет функционировать как единый организм, объединяющий несколько функциональных блоков в общую инфраструктурную сеть.

Перспективы реализации медицинского кластера

Идея формирования медицинского кластера в районе поселка Новознаменского берет начало в 2018 году. Тогда власти предложили выделить под нужды федеральных лечебных заведений 50 гектаров земли. Первые попытки реализации концепции предпринимались еще в 2019 году, когда обсуждалось объединение пяти профильных учреждений на территории площадью почти 58 гектаров, однако проект был приостановлен из-за ограниченности средств.

Текущая ситуация с онкоцентром является частью общего вектора развития социальной инфраструктуры юга России. Хотя сроки завершения работ постоянно сдвигались — изначально планировалось открыть двери для пациентов к 2026 году — сегодня акцент смещен на получение необходимых капитальных вложений. Старт стройплощадки будет объявлен сразу после окончательного закрепления бюджетного финансирования.