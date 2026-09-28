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Строительство многоэтажных домов
Строительство многоэтажных домов
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Ксения Орлова Опубликована сегодня в 16:34

Квартир больше, чем жителей: в Краснодаре строят гигантский жилой комплекс

Краснодар снова вытащил вперед крупную стройку: там сейчас собирают жилой массив на 45 корпусов и 23 814 квартир. Средняя цена лота в продаже — 8,17 млн рублей, и это уже не история про "дом на районе", а почти отдельный город со своими улицами и потоком людей. ТАСС пишет об этом со ссылкой на систему мониторинга и аналитики недвижимости bnMAP. pro. В таких проектах масштаб чувствуется не по цифрам в буклете, а по размеру двора, очередям у лифта и тому, как быстро вокруг вырастает вся инфраструктура.

"Это фактически крупный район или даже мини-город, с учётом потенциального числа жителей".

Ирина Доброхотова

Лидер по числу квартир

Первое место сейчас держит именно краснодарский проект. В нём 45 корпусов и 23 814 квартир, а средняя цена лота составляет 8,17 млн рублей. Для рынка это не обычная новостройка, а огромный жилой массив, который по ощущениям тянет на самостоятельный квартал.

По данным bnMAP. pro, такие объекты уже меняют саму логику застройки. Здесь важен не только дом как таковой, но и то, сколько людей заселится сразу после сдачи. Поэтому цифра квартир в таких проектах говорит о нагрузке на район не меньше, чем число этажей.

Источник информации — ТАСС, который сослался на систему мониторинга и аналитики недвижимости bnMAP. pro. На этом фоне особенно заметно, как быстро крупные проекты уходят в сторону формата "город в городе". И это уже не рекламный оборот, а чистая арифметика.

Другие крупные проекты

На втором месте оказался жилой комплекс в Ленинградской области — там 10 023 квартиры. Следом идет ещё один проект из Краснодара, где насчитали 9195 квартир. Четвёртую позицию занял комплекс в Ростове-на-Дону с 9134 квартирами.

Разрыв между первым местом и ближайшими конкурентами получился заметным. Но сама картина всё равно одна: девелоперы всё чаще идут в крупные массивы, где счёт идёт уже не на сотни, а на тысячи квартир. Покупателю в таких проектах приходится смотреть не только на цену, но и на сроки, очередность сдачи и реальные планы по окружению.

Ирина Доброхотова отдельно обратила внимание на сам масштаб таких объектов. По её словам, речь идёт уже о территории, где число жителей сопоставимо с небольшим населённым пунктом. Именно поэтому рынок всё чаще сравнивает подобные стройки не с домом, а с новым районом.

Для покупателя это означает простую вещь: смотреть нужно не на один корпус, а на весь проект целиком. Когда рядом строят десятки домов, важны подъезды, дворы, парковки и дороги. Иначе красивое число квартир быстро превращается в ежедневную бытовую очередь.

Проверено экспертом: консультант по уборке и уходу за домом Ирина Полякова

"Когда проект разрастается до таких размеров, людям потом особенно важно не терять время в мелочах. Перед покупкой стоит смотреть, как организованы входные группы, места для хранения и общие зоны. В большом доме бытовая нагрузка выше, и это чувствуется уже с первых месяцев заселения. Чем больше квартир, тем заметнее мелкие просчёты в планировке и логистике внутри комплекса".

консультант по уборке и уходу за домом Ирина Полякова

Самый большой корпус

Отдельно аналитики назвали и самый крупный строящийся корпус. Им стал дом в Москве, где предусмотрено 2968 квартир. Для одного здания это уже серьёзный объём, который заметно выделяется даже на фоне больших жилых комплексов.

На этом фоне особенно контрастно выглядят более скромные стройки. В Петрозаводске, к примеру, сейчас возводят девятиэтажный дом всего на 48 квартир. На первом этаже там запланированы коммерческие помещения, так что формат остаётся компактным и без размаха мегапроекта.

Такой разброс хорошо показывает, что рынок идёт разными путями. Где-то строят квартал на десятки корпусов, а где-то ограничиваются одним домом на несколько десятков квартир. И у каждого варианта своя логика, своя нагрузка и свои покупатели.

Город меньше одного корпуса

Ещё один любопытный штрих из подборки аналитиков — город Горбатов в Нижегородской области. Там живут всего 1925 человек, то есть меньше, чем в самом крупном по числу квартир корпусе в Москве. Сравнение получилось почти грубым, но цифры здесь не спорят.

В этот населённый пункт не ходят прямые автобусы или электрички из регионального центра. Поэтому на фоне гигантских строек он выглядит особенно маленьким и тихим. Такой контраст и делает статистику цепляющей: один корпус способен вместить больше людей, чем целый город.

Именно поэтому публикация bnMAP. pro и попала в повестку. Она показывает не рекламный фасад, а сухую механику рынка. Где-то появляется жилой массив почти на 24 тысячи квартир, а где-то отдельный город живёт численностью меньше одной большой высотки.

Ответы на популярные вопросы

Почему такие крупные проекты называют мини-городами?
Потому что в них число квартир и будущих жителей уже сравнимо с небольшим населённым пунктом. Там свой поток людей, своя нагрузка на дороги, дворы и коммуникации.

Что важнее при покупке в большом комплексе?
Смотреть нужно не только на цену квартиры, но и на весь проект целиком. Важны очередность сдачи, парковки, входные группы и то, как организуют жизнь внутри комплекса.

Чем отличается крупный корпус от крупного комплекса?
Корпус — это один дом, а комплекс — несколько зданий, объединённых общей территорией. Поэтому у одного корпуса может быть почти 3000 квартир, а у всего комплекса — больше 20 тысяч.

Почему аналитики сравнивают жилые проекты с городами?
Так проще показать масштаб стройки без длинных объяснений. Когда в одном проекте больше 23 тысяч квартир, сравнение с городом уже не выглядит натяжкой.

Проверено экспертом: консультант по уборке и уходу за домом Ирина Полякова

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Автор Ксения Орлова
Ксения Орлова — дизайнер среды (БФУ им. Канта) с 12-летним опытом. Эксперт по эргономике, устойчивым решениям и проектированию интерьеров.
Редактор Кирилл Раевский
Выпускающий редактор NewsInfo.Ru. Закончил НИУ ВШЭ. Специалист по фактчекингу и цифровому контенту

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