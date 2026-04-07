Вместо пломбира пустые стены: под Березовым отказались строить крупное пищевое производство

В поселке Березовом под Краснодаром радикально изменились планы по развитию промышленной площадки: вместо ранее заявленной фабрики по производству мороженого и замороженных полуфабрикатов здесь возведут складской комплекс. Соглашение о запуске пищевого производства подписывалось в 2023 году на полях Петербургского экономического форума, однако спустя два года инвестор — компания "Кубань-Мороженое" — решил скорректировать концепцию. Администрация Краснодара уже подтвердила получение документов для официального присвоения объекту статуса масштабного инвестиционного проекта.

Отмена пищевого кластера

Изначальный план предусматривал запуск мощного предприятия с общим сроком реализации до 2025 года. Завод должен был выпускать до 900 тонн товарной продукции ежемесячно, обеспечивая рынок не только мороженым, но и широкой линейкой замороженных овощей, грибов, ягод и мясных субпродуктов.

Производственная мощность по холодному десерту рассчитывалась на уровне 300-350 тонн в месяц с поправкой на сезонный спрос. Такое предприятие могло бы стать важным звеном в региональной цепи поставок продуктов питания глубокой переработки.

Однако теперь все эти намерения официально пересмотрены. Пресс-служба городского управления инвестиций подтвердила факт изменения бизнес-модели, исключающей запуск технологических линий для производства готовой еды в Березовом.

Новая логистическая стратегия

Решение об отказе от выпуска продовольствия в пользу складских площадей отражает текущие потребности логистического рынка Краснодарского края. Современное хранение сейчас зачастую оказывается более востребованным ресурсом, чем создание новых мощностей по переработке сырья.

Представители администрации заявили, что инвестор уже предоставил детали обновленной концепции. Вместо конвейеров и холодильных установок для обработки продуктов на площадке теперь появятся терминалы и площади для временного размещения товаров.

"Перепрофилирование инвестиционных площадок под складские задачи — закономерный процесс в условиях перестройки цепочек поставок. Когда бизнес оценивает риски производства, логистика часто становится более надежным направлением с точки зрения возврата вложений. Важно, чтобы такие изменения не влияли на общую инвестиционную привлекательность территории и сохраняли рабочие места для жителей поселка. В текущих реалиях спрос на качественные складские пространства в пригородах Краснодара остается крайне высоким". Специалист в сфере региональной политики Андрей Власов

Оформление масштабируемого бизнеса

Переход к строительству склада не означает отказ от государственной поддержки. Напротив, инвестор предпринимает активные шаги для закрепления своих позиций через механизм преференций.

Заявка на статус масштабного проекта открывает перед компанией новые административные ресурсы. Получение этого статуса позволяет упростить многие бюрократические этапы и получить доступ к специфическим мерам региональной помощи.

На данный момент документы находятся на рассмотрении. Ожидается, что после завершения формальностей инвестор приступит к реализации именно складской версии проекта, оставив идеи о производстве мороженого для других площадок или иных периодов развития бизнеса.