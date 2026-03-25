Краснодар обгоняет всех: город стал главным конкурентом мировых мегаполисов по темпам застройки

Краснодар вышел на первое место в России по объемам жилищного строительства в пересчете на одного жителя. По данным аналитического исследования "РИА Новости", в городе возводится 4,39 кв. м жилья на человека. В тройку лидеров также вошли Тюмень и Майкоп с показателями 3,93 и 3,57 кв. м соответственно. Всего по стране на начало текущего года в стройке находится около 116 млн кв. м недвижимости. Эксперты связывают лидерство кубанской столицы с многолетней миграционной привлекательностью и инерцией строительного рынка.

Причины лидерства и инерция рынка

Текущие высокие показатели Краснодара во многом продиктованы проектами, которые получили старт в 2022–2023 годах. Отраслевые специалисты отмечают, что объемы ввода жилья в многоквартирных домах на Кубани по итогам первого полугодия 2026 года должны вырасти на 18 процентов, достигнув 1,3 млн кв. м. Застройщики начали реализацию этих планов в период более высокого спроса, и сейчас отрасль просто доводит начатое до финала.

Одним из ключевых драйверов остается приток новых жителей из других регионов России. Интерес к недвижимости в краевом центре подогревается не только мягким климатом, но и восстановлением транспортной доступности. В частности, возобновление работы аэропорта осенью 2025 года привело к увеличению числа сделок на 10-15 процентов уже в первые месяцы после открытия авиаузла.

Риски затоваривания и смена трендов

Несмотря на статистическое лидерство, отрасль демонстрирует признаки смены векторного развития. В 2025 году количество разрешений на новое строительство многоквартирных домов в городе снизилось на 19 процентов относительно показателей предыдущего периода. Девелоперы начинают корректировать стратегии, реагируя на изменение кредитной политики и снижение доступности ипотеки.

Накопленный объем нераспроданных квартир стал реальностью для значительной доли игроков местного рынка. Ограниченность ипотечных госпрограмм вынуждает компании пересматривать планы по запуску новых объектов, чтобы избежать критической затоваренности. Основным барьером на ближайший период для девелоперского сектора станет баланс между себестоимостью строительства и возможностями покупателей.

Инфраструктурные вызовы и перспективы

Географическое положение и статус аграрного центра продолжают привлекать внимание застройщиков к региону. Тем не менее, интенсивная застройка сталкивается с жесткими ограничениями в части транспортной и социальной инфраструктуры. Дальнейшая динамика роста города теперь напрямую зависит от того, как быстро будут реализованы инфраструктурные проекты, способные "переварить" существующие объемы жилья.

Специалисты подчеркивают, что будущее рынка определится не столько новыми квадратными метрами, сколько качеством городской среды. По мере роста уровня жизни в городе покупатели все реже ориентируются только на массовый сегмент, предпочитая более комфортные форматы проживания. Ключевая ставка Банка России и темпы инфраструктурного строительства остаются решающими факторами, которые повлияют на состояние строительной отрасли в Краснодаре в ближайшие годы.