Краснодар, ночной парк Галицкого
Андрей Власов Опубликована сегодня в 20:37

Южное гостеприимство бьёт рекорды: группы туристов массово занимают места в отелях Краснодара

Краснодарский край подтвердил статус одного из наиболее привлекательных регионов России для групповых туристических поездок, расположившись на второй строчке рейтинга по числу бронирований отелей и апартаментов компаниями от трех человек. По информации сервиса "Яндекс Путешествия", спрос на такие путешествия в начале 2026 года увеличился на 45% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Внутри самого региона показатель роста бронирований составил 23%, при этом средняя стоимость проживания за одну ночь достигла 9 340 рублей.

Статистика сервиса демонстрирует устойчивый интерес россиян к совместному отдыху. Основная доля бронирований для групп исходит от жителей Москвы и Московской области, на долю которых приходится 26% общего объема заказов. Путешественники из Санкт-Петербурга и Ленинградской области обеспечивают еще 8% спроса, аналогичный показатель фиксируется и у жителей самого Краснодарского края.

Данные свидетельствуют о том, что формат групповых поездок становится массовым явлением в туристической отрасли. Аналитики отмечают, что 69% пользователей предпочитают вносить полную предоплату за выбранные объекты размещения сразу, что сокращает операционные риски для отельеров и владельцев апартаментов. Такой подход указывает на высокую степень готовности путешественников к планированию отдыха заранее.

Серьезный рост интереса к формату групповых поездок требует от локальных администраций особого подхода к развитию туристических кластеров. Необходимо создавать условия, которые будут удовлетворять потребности больших компаний, обеспечивая комфортный доступ как к объектам размещения, так и к досуговой инфраструктуре городов.

"Развитие инфраструктуры для приема организованных групп становится важным фактором конкуренции между регионами. Краснодарский край традиционно держит высокую планку, но текущая динамика бронирований требует от муниципалитетов более гибкого подхода к развитию городской среды. Необходимо учитывать возросшие запросы на удобство размещения и логистическую доступность объектов, чтобы сохранять лидерские позиции в условиях меняющегося рынка отдыха".

Управленец муниципального уровня Андрей Власов

Выбор жилья и инфраструктурные предпочтения

При планировании поездки компании практически в равной степени отдают предпочтение отелям и апартаментам, их доля составляет 52% и 48% соответственно. В сегменте гостиничного бизнеса лидируют объекты с тремя звездами, занимающие 33% рынка, а также четырехзвездочные отели с 30%. Путешественники стали внимательнее относиться к сопутствующим услугам и окружающей обстановке, выбирая места с учетом логистических удобств.

Особым спросом пользуются отели, оборудованные собственной парковкой, что актуально для 78% бронирований. Кроме того, важным критерием выбора для 65% групп является наличие ресторанов в непосредственной близости от места проживания. Эстетическая составляющая также играет важную роль: 47% пользователей обращают внимание на наличие благоустроенных парков или зеленых зон рядом с объектом размещения.

Статистика предпочтений четко указывает на то, что современный турист ориентируется на комплексные решения, сочетающие комфорт и доступность сервиса. Предприятия размещения, оперативно реагирующие на эти требования, получают существенное преимущество, удерживая высокий уровень наполняемости номерного фонда даже в периоды высокой конкуренции.

Популярность санаторного лечения

Значимым трендом начала 2026 года стал рост спроса на санаторно-курортный отдых компаниями, который прибавил 37% по сравнению с прошлым годом. Безусловным лидером в данном сегменте остается Краснодарский край, занимающий 37% этого рынка. На втором месте обосновались Москва и Московская область с показателем 21%, а третье место занял Ставропольский край с 13% от общего числа заказов.

Рост популярности санаториев обусловлен стремлением туристов сочетать отдых с восстановлением здоровья, что в группе становится популярным способом совместного досуга. Объекты, предлагающие услуги оздоровления, активно адаптируются под компании, предлагая гибкие варианты размещения и досуговой программы. Это позволяет регионам, специализирующимся на санаторном лечении, привлекать более широкие аудитории потребителей.

Специалисты отмечают, что развитие профильных учреждений становится ключевым драйвером для привлечения туристических потоков в межсезонье. Сохранение высоких темпов бронирований санаториев говорит о том, что акцент на здоровье остается приоритетным для значительной части путешественников, планирующих поездки в составе компаний.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов
Автор Андрей Власов
Андрей Власов — эксперт по городскому планированию и ГМУ с 20-летним стажем. Руководил проектами "Умный город" и "Комфортная городская среда".
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Читайте также

Коррупция на каждый день: Волгоградская прокуратура на страже прозрачности против теневых схем депутата вчера в 19:52

Волгоградская прокуратура инициировала судебный процесс по делу экс-депутата, который рисковал своей карьерой.

Читать полностью » Свежий ветер обновлений: Волгоград на пути к превращению водного туризма в мощный экономический рычаг вчера в 19:49

Волгоградская область обновляет водную инфраструктуру и готовится к рывку в международном туризме, создавая новые условия для отдыха.

Читать полностью » Южное гостеприимство без жадности: крымские отели готовят приятный сюрприз в новом сезоне вчера в 19:46

Власти подготовили план по сдерживанию тарифов на проживание у моря, однако транспортные сложности и конкуренция с другими регионами внесли свои коррективы.

Читать полностью » Трансграничный путь открыт для всех: кто заплатит за качество трассы Астрахань — Атырау вчера в 18:54

Владельцы авто получили разъяснения о будущем одного из самых востребованных трансграничных маршрутов, который готовится к масштабному обновлению.

Читать полностью » Тихий убийца урожая в фурах: 19 тонн импортных томатов в Астрахани оказались биологической угрозой вчера в 18:51

Крупная партия овощей была задержана на границе из-за подозрительной находки, способной нанести непоправимый урон местным аграрным предприятиям региона.

Читать полностью » Кошелёк почувствует это осенью: новые цифры в квитанциях за ЖКХ готовят волгоградцам весомый сюрприз вчера в 17:55

В квитанциях жителей региона скоро появятся обновлённые суммы за горячую воду и свет, пока лишь одна категория расходов демонстрирует обратную тенденцию.

Читать полностью » Связь оборвалась на подлёте: планы по созданию бесплатных Wi-Fi зон в Краснодаре отменены вчера в 15:05

Власти столицы Кубани поставили точку в вопросе появления беспроводных сетей в общественных местах, выбрав иной путь для обеспечения потребностей граждан.

Читать полностью » Рыбные места закрываются на замок: весенние ограничения ставят под запрет лов в водоемах Ростовской области вчера в 14:59

Весенний сезон в южных водоемах накладывает серьезные обязательства на любителей отдыха с удочкой, требуя соблюдения строгих временных правил.

Читать полностью »

Новости
ЮФО
Курортный штиль сменился штормом перемен: Крым сбрасывает оковы десятилетнего застоя в сервисе
СФО
Электрическая перезагрузка: Прокопьевские врачи удивили способом спасения жизни пациентки с аритмией
СФО
Карантинное время истекает — новые меры санитарного контроля в Новосибирской области поднимают вопросы
СФО
Огромный участок земли в Новосибирске готовят к застройке: проект масштабной планировки запущен
СФО
Где контракт не светит: последствия незаконной работы мигрантов выявили в Новосибирской области
УрФО
Коктейли, которые удивляют визуальным языком: как шеф в Екатеринбурге готовит искусство, вдохновленное модой
УрФО
Разум против обмана: Екатеринбург сокращает количество мошенничеств с использованием технологий
УрФО
Город на старте: Екатеринбург запускает конкурс для предпринимателей с участием городской администрации
