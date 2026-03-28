Печень молчит до последнего: краснодарцы получили доступ к бесплатному тестированию на вирус

С 28 марта 2026 года жители Краснодара в возрасте от 25 лет получили возможность бесплатно пройти скрининговое обследование на выявление вирусного гепатита С. Процедура стала доступной в рамках программы обязательной диспансеризации в государственных поликлиниках города. Мера направлена на раннюю диагностику заболевания, которое нередко протекает скрыто, и своевременное назначение терапии. Ранее подобный анализ проводился исключительно при наличии специфических медицинских показаний либо на платной основе.

Расширение доступа к диагностике

Изменение протоколов обследования отражает переход системы здравоохранения к активному поиску патологий на доклинической стадии. Врачи больше не ориентируются только на жалобы пациентов, предпочитая выявлять вирус до момента появления разрушительных изменений в тканях печени. Это критически важно, так как отсутствие симптомов нередко приводит к позднему обнаружению болезни, когда развиваются необратимые процессы.

Раннее начало лечения позволяет существенно снизить риск перехода инфекции в хроническую форму, что чревато развитием цирроза или иных серьезных осложнений. Процедура включена в стандартный план профосмотров для всех граждан соответствующей возрастной категории. Достаточно обратиться в учреждение по месту прикрепления для прохождения комплексного обследования в установленном порядке.

"Интеграция таких анализов в общую диспансеризацию позволяет нам охватить значительный сегмент городского населения. Сейчас мы делаем ставку на предотвращение патологий, а не только на борьбу с их последствиями. Это системный шаг к улучшению общего уровня здоровья наших граждан в долгосрочной перспективе. Своевременный скрининг меняет статистику выявляемости и спасает жизни, помогая купировать болезнь до стадии инвалидизации". Управленец муниципального уровня Светлана Кузнецова

Цифровой контроль и график работы

Все результаты лабораторных исследований оперативно вносятся в электронные медицинские карты пациентов. Это исключает потерю документов и позволяет врачам быстро оценивать динамику состояния здоровья пациента при последующих визитах. Получить официальный отчет можно в цифровом виде через личный кабинет на портале "Госуслуги", что экономит время и избавляет от лишних посещений регистратуры.

Для удобства трудоустроенного населения городские поликлиники Краснодара адаптировали графики приема граждан. Теперь специалисты ведут обследования не только в рабочие часы будних дней, но и в вечернее время, а также по субботам. Такая организация призвана максимально снизить барьеры для прохождения плановой диагностики всеми группами горожан.

Необходимо помнить об общих правилах диспансеризации, которые остаются в силе для всех жителей. Гражданам в возрасте от 18 до 39 лет показаны профилактические медицинские осмотры один раз в три года, тогда как лицам старше 40 лет рекомендуется проходить полный комплекс обследований ежегодно. Регулярность таких мероприятий остается основным инструментом профилактики в современной медицине.