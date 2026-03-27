крыло самолета
Андрей Власов Опубликована сегодня в 13:35

Небо становится ближе: в краснодарском аэропорту официально приземлился новый перевозчик

26 марта 2026 года международный аэропорт Краснодара принял первый регулярный рейс турецкой авиакомпании Southwind Airlines, прибывший из Антальи. Торжественное событие по встрече воздушного судна, традиционно сопровождавшееся водной аркой, ознаменовало расширение международного авиасообщения в регионе. На дебютном вылете в Турцию самолет был загружен до предела: к местам отдыха отправились 179 пассажиров. Аэропорт Краснодар уже подтвердил переход на ежедневный график полетов по данному направлению.

Традиции и запуск направления

Первый рейс нового авиаперевозчика стал знаковым событием для кубанской столицы. Согласно устоявшимся авиационным правилам, судно, совершающее свой первый полет по новому маршруту, торжественно встречают через водяную арку, создаваемую пожарными расчетами аэродромной службы. Это символизирует удачу и успешное начало эксплуатации линии.

Особое внимание в этот день уделили первым пассажирам, совершавшим перелет. Наталья Рогова, путешествующая в Турцию вместе с детьми, была отмечена представителями аэропорта. Как первая зарегистрированная пассажирка рейса, она получила специальный сертификат, дающий право на бесплатное обслуживание в бизнес-зале аэровокзала.

График и логистика полетов

Авиакомпания Southwind Airlines планирует использовать для обслуживания этого направления суда модели Боинг 737-800. Эти самолеты, известные своей надежностью и комфортными условиями для пассажиров, будут совершать перелеты в Турцию на регулярной ежедневной основе. Стабильность расписания поможет удовлетворить растущий спрос со стороны туристов.

Установленное время вылетов адаптировано для удобства путешественников. Из Краснодара лайнеры будут отправляться в 09:40, достигая турецкого курорта к 12:00. Обратные рейсы из Антальи намечены на 06:20, с прибытием в краснодарский аэропорт в 08:30 утра.

Перспективы развития партнерства

Развитие маршрутной сети с участием иностранных перевозчиков остается приоритетной задачей для транспортного узла. По словам Александра Никонова, занимающего пост заместителя генерального директора по коммерческой деятельности ООО "Аэродинамика", приход нового партнера является серьезным шагом для всей региональной авиации. Увеличение числа рейсов позволяет жителям региона планировать как деловые поездки, так и туристический отдых с большим комфортом.

"Расширение географии полетов из региональных центров напрямую влияет на качество городской среды и уровень деловой активности. Появление новых международных направлений подтверждает высокий потенциал Краснодара как крупного транспортного узла юга страны. Важно, чтобы развитие инфраструктуры не останавливалось на одной авиакомпании и охватывало все уровни взаимодействия с зарубежными партнерами. Такие шаги способствуют стабильному экономическому росту и укреплению позиций региона в туристическом секторе"

Управленец муниципального уровня Андрей Власов

Запуск ежедневного сообщения должен существенно снизить напряженность в период высокого сезона, когда потребность в перевозках достигает пиковых отметок. Расширение полетной программы напрямую отвечает запросам рынка, предлагая пассажирам больше предложений по выбору удобного времени вылета.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов
Автор Андрей Власов
Андрей Власов — эксперт по городскому планированию и ГМУ с 20-летним стажем. Руководил проектами "Умный город" и "Комфортная городская среда".
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

