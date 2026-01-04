Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Марина Егорова Опубликована сегодня в 4:58

Красная икра повышает риск лишнего веса: маленькая порция решает всё — но мало кто знает норму

Диетолог Оксана Михалева предупредила о риске отёков из-за икры — Life.ru

Красная икра для многих остаётся неизменным атрибутом праздничного застолья, особенно в новогодние дни. Этот продукт ассоциируется с достатком, традициями и особым вкусом. Однако за внешней безобидностью деликатеса скрываются нюансы, о которых важно помнить, чтобы праздник не обернулся проблемами со здоровьем. Об этом сообщает Life.ru.

Польза, за которую ценят деликатес

Красная икра заслуженно считается питательным продуктом. Она содержит легкоусвояемый белок, необходимый для восстановления тканей и поддержания обменных процессов. Кроме того, в её составе присутствуют полиненасыщенные жирные кислоты, которые положительно влияют на состояние сердечно-сосудистой системы и участвуют в регуляции уровня воспаления в организме.

Вместе с тем даже полезные продукты требуют умеренности. Врач-эндокринолог и диетолог "СМ-Клиника", кандидат медицинских наук Оксана Михалева подчёркивает, что безопасная суточная порция красной икры составляет около 20-25 граммов. Превышение этой нормы способно спровоцировать нежелательные реакции со стороны пищеварительной системы и повлиять на общее самочувствие.

"Несмотря на полезные свойства, красная икра отличается высокой калорийностью, поэтому при её чрезмерном употреблении возрастает риск набора лишнего веса. Кроме того, продукт содержит большое количество соли — около 3 г на 100 г икры, что при переедании может привести к повышению артериального давления и связанным с этим осложнениям. Ещё один важный момент — высокое содержание холестерина", — пояснила врач-эндокринолог, врач-диетолог "СМ-Клиника", кандидат медицинских наук Оксана Михалева.

Почему переедание может быть опасным

Высокая калорийность икры становится особенно заметной в сочетании с другими компонентами праздничного меню. Чаще всего её подают на белом хлебе со сливочным маслом, что резко увеличивает энергетическую ценность закуски. Такой вариант может перегружать желудок и способствовать набору веса при регулярном употреблении.

Специалисты советуют более щадящие альтернативы. Например, использовать цельнозерновой хлеб, богатый клетчаткой, а вместо сливочного масла выбирать авокадо. Такой подход позволяет снизить нагрузку на пищеварительную систему и сделать блюдо более сбалансированным.

Отдельного внимания заслуживает соль. Избыточное её количество задерживает жидкость в организме, что может приводить к отёкам и повышению давления, особенно у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями или склонностью к гипертонии.

Также можно использовать продукты, способствующие нормализации давления, как, например, консервы из овощей, которые поддерживают уровень витаминов круглый год.

Индивидуальные реакции и общий рацион

Не стоит забывать и об индивидуальных особенностях организма. У некоторых людей красная икра может вызывать аллергические реакции, поэтому при наличии подобного опыта лучше ограничить её потребление или вовсе отказаться от продукта.

Дополнительную нагрузку создаёт и общий состав праздничного стола. Один бутерброд с икрой может содержать около 280 килокалорий, классическая порция салата оливье — примерно 300 килокалорий, а запечённое мясо с сыром и майонезом — до 450 килокалорий. В совокупности такие блюда способны вызвать чувство тяжести, изжогу, тошноту, расстройства стула и появление отёков. Особенно важно следить за количеством соли, поскольку её избыток может усиливать нагрузку на сосуды. Это также увеличивает риск инсульта и других сердечно-сосудистых заболеваний.

Умеренность и внимательное отношение к своему рациону помогают сохранить праздничное настроение без неприятных последствий. Красная икра может оставаться украшением стола, если воспринимать её как деликатес, а не как основной продукт питания, и учитывать баланс всего меню.

