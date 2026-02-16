Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Краков - Главная рыночная площадь
Краков - Главная рыночная площадь
© CC BY 2.0
Андрей Волков Опубликована сегодня в 9:47

Краков признали самым чистым городом в мире — туристы не ожидали такого уровня

Краков всё чаще называют направлением, где можно совместить экономичное путешествие и насыщенную культурную программу. Город привлекает туристов не только историей, но и атмосферой, в которой легко чувствовать себя своим. Недавно он получил ещё один весомый повод для гордости — признание самым чистым городом в мире. Об этом сообщает издание со ссылкой на анализ Radical Storage, основанный более чем на 70 тысячах отзывов в Google.

Город с королевским прошлым

Краков — второй по величине город Польши после Варшавы, но по историческому значению он долгое время оставался главным. Почти пять столетий он был столицей страны, а в определённый период даже существовал как самостоятельное государственное образование. За свою историю город переходил под влияние разных держав, включая Российскую империю и Австрию, что отразилось на его архитектуре и культурной среде.

Сегодня это крупный художественный, научный и культурный центр. Здесь гармонично сочетаются университетские традиции, религиозное наследие и современная городская жизнь. Чистые улицы, продуманная инфраструктура и спокойная атмосфера делают Краков удобным для неспешных прогулок и самостоятельных маршрутов.

Современная история города тесно связана с именем Кароля Войтылы — Папы Иоанна Павла II. Он родился неподалёку от Кракова, а позднее стал его архиепископом в период коммунистического режима. После избрания на папский престол внимание к региону усилилось, а религиозные памятники и маршруты приобрели международное значение.

Вавель и сердце старого города

Знакомство с Краковом традиционно начинают с Вавельского замка. Этот укреплённый комплекс возвышается на левом берегу Вислы и формировался на протяжении столетий. Здесь располагалась королевская резиденция, кафедра краковских епископов, а позже — важные государственные учреждения.

Архитектурный ансамбль объединяет элементы готики, ренессанса, барокко и романского стиля. Центральное место занимает Вавельский собор, где короновались польские монархи. Колокол Сигизмунда, звучащий по особым случаям, остаётся одним из символов города.

От Вавеля путь ведёт к Рынек Глувны — главной площади, которая со Средневековья была торговым центром региона. Сегодня здесь расположены кафе, сувенирные лавки и исторические здания, создающие живую картину городской жизни. Узкие улочки, включая Каноничу, позволяют увидеть Краков камерным и почти театральным.

Культура, память и современность

Старый город — обязательная часть маршрута для тех, кто интересуется искусством. Национальный музей знакомит с ключевыми этапами польской художественной традиции, а прогулка через парк Планты соединяет историческую часть с более современными кварталами.

Музей современного искусства MOCAK и район Заблоце демонстрируют другую сторону Кракова — динамичную и открытую экспериментам. Здесь индустриальное наследие переосмыслено в креативные пространства, галереи и кафе.

Отдельное место занимает район Казимеж — исторический центр еврейской культуры. Здесь сохранились синагоги, музеи и памятные места, напоминающие о многовековом сосуществовании разных общин. Фабрика эмали Оскара Шиндлера, превращённая в музей, рассказывает о трагических событиях Второй мировой войны.

Неподалёку от города расположен мемориальный комплекс Аушвиц-Биркенау. Поездка туда становится не туристическим пунктом, а моментом осмысления истории и памяти о жертвах Холокоста. Этот опыт дополняет понимание Кракова как города, который бережно хранит прошлое и строит будущее, оставаясь открытым и гостеприимным для гостей со всего мира.

Автор Андрей Волков
Андрей Волков — эксперт по международному туризму (СПбГЭУ), опыт 20+ лет. Специалист по устойчивому развитию территорий и аналитике туриндустрии.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

