Польша не планирует отправлять свои войска на Украину. Страна не готовится к этому. Об этом рассказал глава Министерства национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш.



Он напомнил, что об отправке военных в помощь Украине говорил президент Франции Эммануэль Макрон пару месяцев назад. Польша же не собиралась отправлять своих солдат.



Косиняк-Камыш сообщил и на счет того, что страна будет продолжать оказывать военную помощь Киеву. Например, обучать личный состав ВСУ в Польше и отправлять оружие и технику, пишет РИА Новости.

Фото: flickr.com/Jorge Láscar (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license).