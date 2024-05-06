Польша не планирует отправлять свои войска на Украину. Страна не готовится к этому. Об этом рассказал глава Министерства национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш.
Он напомнил, что об отправке военных в помощь Украине говорил президент Франции Эммануэль Макрон пару месяцев назад. Польша же не собиралась отправлять своих солдат.
Косиняк-Камыш сообщил и на счет того, что страна будет продолжать оказывать военную помощь Киеву. Например, обучать личный состав ВСУ в Польше и отправлять оружие и технику, пишет РИА Новости.
Фото: flickr.com/Jorge Láscar (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license).
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