Фракция КПРФ в Государственной Думе намерена высказаться против выдвижения Антона Силуанова и Максима Решетникова на посты министра финансов и руководителя Министерства экономического развития.
Об этом отметил руководитель объединения Геннадий Зюганов на заседании фракции, передает ТАСС.
"Определенный протест планируется против кандидатур Силуанова и Решетникова," — подчеркнул он.
Среди претендентов на вице-премьерские посты фракция поддержит лишь Дениса Мантурова, Дмитрия Чернышенко и Дмитрия Патрушева, в отношении остальных планирует воздержаться, добавил Зюганов.
У фракции КПРФ в Госдуме имеется 57 мандатов (общее число парламентариев в палате составляет 450).
Президент Российской Федерации Владимир Путин 10 мая подтвердил Михаила Мишустина в должности премьер-министра, после чего Мишустин получил полномочия сформировать кабинет.
Большинство министров вероятно останутся на своих постах, включая Решетникова и Силуанова.
Председатель комитета Государственной Думы по бюджету и налогам Андрей Макаров рассказал, что комитет поддержал кандидатуру Силуанова для нового состава правительства.
Макаров отметил, что "беседа была откровенной и касалась сложных вопросов бюджетной, налоговой и экономической политики".
Согласно словам Макарова, обсуждалось выполнение президентом поставленных задач для Федерального Собрания с Силуановым. Также обсуждалась "настройка" налоговой системы.
В комитете Госдумы по бюджету и налогам заседают четыре члена фракции КПРФ (общее количество депутатов в комитете составляет 31).
Кандидатуру Решетникова рассмотрел комитет Госдумы по экономической политике, который одобрил ее, сообщил председатель комитета Максим Топилин. Заседание длилось более двух часов из-за "множества вопросов".
В частности, Решетников заявил о фокусе ведомства на достижении национальных целей до 2036 года, как поставленных президентом, направленных на развитие стабильной и динамичной экономики и вступление в число крупнейших мировых экономик.
В комитет Госдумы по экономической политике входят 12 депутатов, включая одного от фракции КПРФ.
Решения комитетов должны проходить утверждение на пленарных заседаниях Госдумы. Рассмотрение кандидатур на вице-премьеров запланировано в нижней палате на 13 мая, а на министров — на 14 мая.
Поддержку кандидатур Решетникова, Силуанова и других министров и вице-премьеров также отказались оказывать "Справедливая Россия — За правду", в то время как "Новые люди" выразили полную поддержку предложенному составу правительства.
Фото: duma.gov.ru/duma.gov (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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