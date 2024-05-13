Фракция КПРФ в Государственной Думе намерена высказаться против выдвижения Антона Силуанова и Максима Решетникова на посты министра финансов и руководителя Министерства экономического развития.

Об этом отметил руководитель объединения Геннадий Зюганов на заседании фракции, передает ТАСС.

"Определенный протест планируется против кандидатур Силуанова и Решетникова," — подчеркнул он.

Среди претендентов на вице-премьерские посты фракция поддержит лишь Дениса Мантурова, Дмитрия Чернышенко и Дмитрия Патрушева, в отношении остальных планирует воздержаться, добавил Зюганов.

У фракции КПРФ в Госдуме имеется 57 мандатов (общее число парламентариев в палате составляет 450).

Президент Российской Федерации Владимир Путин 10 мая подтвердил Михаила Мишустина в должности премьер-министра, после чего Мишустин получил полномочия сформировать кабинет.

Большинство министров вероятно останутся на своих постах, включая Решетникова и Силуанова.

Председатель комитета Государственной Думы по бюджету и налогам Андрей Макаров рассказал, что комитет поддержал кандидатуру Силуанова для нового состава правительства.

Макаров отметил, что "беседа была откровенной и касалась сложных вопросов бюджетной, налоговой и экономической политики".

Согласно словам Макарова, обсуждалось выполнение президентом поставленных задач для Федерального Собрания с Силуановым. Также обсуждалась "настройка" налоговой системы.

В комитете Госдумы по бюджету и налогам заседают четыре члена фракции КПРФ (общее количество депутатов в комитете составляет 31).

Кандидатуру Решетникова рассмотрел комитет Госдумы по экономической политике, который одобрил ее, сообщил председатель комитета Максим Топилин. Заседание длилось более двух часов из-за "множества вопросов".

В частности, Решетников заявил о фокусе ведомства на достижении национальных целей до 2036 года, как поставленных президентом, направленных на развитие стабильной и динамичной экономики и вступление в число крупнейших мировых экономик.

В комитет Госдумы по экономической политике входят 12 депутатов, включая одного от фракции КПРФ.

Решения комитетов должны проходить утверждение на пленарных заседаниях Госдумы. Рассмотрение кандидатур на вице-премьеров запланировано в нижней палате на 13 мая, а на министров — на 14 мая.

Поддержку кандидатур Решетникова, Силуанова и других министров и вице-премьеров также отказались оказывать "Справедливая Россия — За правду", в то время как "Новые люди" выразили полную поддержку предложенному составу правительства.

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