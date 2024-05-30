Игорь Ковалев, доктор исторических наук и заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, дал комментарий по поводу готовящихся поездок президента РФ Владимира Путина в КНДР и Вьетнам, специально для Newsinfo.Ru.
По словам эксперта, целью данных визитов станет налаживание устойчивых и крепких отношений с теми странами, которые важны нам в измениющейся системе международных отношений.
"То есть страны, которые являются для нас дружественными, и, соответственно, контакты со странами глобального юга, как их принято называть, или мирового большинства, второе название, достаточно популярное в последнее время, чрезвычайно важны. И при этом, на мой взгляд, всё-таки, цели визита во Вьетнам и в КНДР немножко разные", — считает Ковалев.
Он аргументировал это тем, что Вьетнам является страной с быстро развивающейся экономикой и в контексте отношений с ней — будут преобладать вопросы экономического характера и взаимодействия. Кроме этого Ковалев подчеркнул, что "не надо списывать со счетов" военное сотрудничество с Вьетнамом, а так же напомнил, что в Камрани ранее располагалась российская база.
"Как мне представляется, на сегодняшний день, конечно, торгово-экономические взаимосвязи и с учетом, опять же, желания Китая, в том числе, и присоединиться к интеграционным проектам, которые реализуются под руководством России. Этот вопрос делается более приоритетным", — продолжает эксперт.
КНДР же, по его мнению, является, в первую очередь, страной с огромным и серьезным ядерным потенциалом и которая, кроме прочего, является "раздрожителем" для США.
"Поэтому здесь, на мой взгляд, в гораздо большей степени как раз будут, наоборот, преобладать вопросы военно-политического сотрудничества, хотя и вопросы торгово-экономических взаимосвязей тоже, как мне представляется, достаточно важны, опять же, с учетом того, что КНДР находится под санкциями, как и мы, и противодействие санкциям, обход этих санкций — это тоже достаточно важный вопрос", — подчеркивает Ковалев, рассуждая о сотрудничестве РФ и КНДР.
Говоря о возможных совместных заявлениях и перспективах каких-либо совместных проектов Ковалев напомнил, что подобные визиты, обычно, остаются без подобного.
"Я думаю, что как минимум заявления, а я не исключаю, что и достаточно серьезные соглашения в рамках этого визита будут подписаны", — считает эксперт.
Отвечая на вопрос о возможных неофициальных поставках боеприпасов и их возможном увеличении после визита президента России, Ковалев напомнил, что никаких доказательств подобной деятельности нет и "нет никакой необходимости в таких поставках из КНДР".
"То есть это, скорее, на мой взгляд, такие пропагандистские утки, потому что, представляете, даже чисто логистически поставлять снаряды из КНДР в Россию, еще раз, Россия вполне способна производить необходимое снарядов самостоятельно. Зачем тратить эти деньги? И вообще, а подходят ли корейские снаряды под наше вооружение?", — объясняет Ковалев.
Он так же напомнил, что возможные стандартизированные вещи, в военном плане, между КНДР и РФ имеют место быть из-за еще советских поставок вооружения Северной Корее.
Однако, вместе с тем Ковалев согласен с экспертами, которые говорят о том, что необходимости в поставках боеприпасов из Кореи в Россию нет.
"Поэтому я думаю, скорее всего, речь, конечно, не об этом, а о других аспектах военно-технического сотрудничества, которые важны для нас и для Северной Кореи", — подытожил Ковалев.
Фото: kremlin.ru/The Presidential Press and Information Office (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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