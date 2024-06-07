Формат шестидневной рабочей недели для граждан Российской Федерации пока не рассматривается, заявил РИА Новости министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. О том, что в РФ останется пятидневка, было озвучено на ПМЭФ.

По мнению Антона Котякова, правила трудового дня для россиян вполне гибкие и приспосабливающиеся. Он заявил, что сейчас наниматель и работник могут обговаривать все возможные условия трудоустройства и выбирать устраивающее всех расписание.

Помимо этого, он освежил у всех в памяти, что если сотрудник по каким-то причинам перевыполнил установленную норму дня по трудовому договору, то ему полагается дополнительная денежная выплата. Антон Котяков решил напомнить про Трудовой кодекс Российской Федерации, в котором сказано о возможности заниматься своей деятельностью в выходные дни или во время празднеств. Однако прежде чем приступить, необходимо двухстороннее согласование сотрудника и работодателя.

Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил уменьшить количество рабочих часов в жаркую погоду. Он объяснил, что в подобные дни ухудшается продуктивность сотрудника, а также у него могут случиться проблемы со здоровьем. Борис Чернышёв рассказал российскому телеканалу 360. ru, что с нынешним графиком портится состояние людей. В конце было добавлено, что сотрудник на самом деле проводит время с пользой на работе исключительно 20% времени, а всё остальное — это однообразная деятельность.

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