"Костюмы-невидимки", которые используются Вооружёнными силами России в рамках специальной военной операции на Украине, маскируют человека в инфракрасном спектре. Характеристики инновации в беседе с NewsInfo.Ru описал представитель компании-разработчика HiderX Артём (позывной "Крокодил").

По его словам, "костюм-невидимки" весит 300 граммов. В ночное время работа по поиску людей ведётся при помощи тепловизоров, посольку приборы ночного видения на дистанциях не работают.

"Принцип экранирования заключается в отражении ИК-диапозона в определенной группе частот. ИК — это от 7 до 14 мкм длина волны. Соответственно, он просто отражает температуру окружающей среды, если простым языком", — рассказал представитель компании.

Как добавил собеседник NewsInfo.Ru, компания разрабатывает как плащи, так и маскхалаты.

Ранее сообщалось, что новейшие маскировочные "костюмы-невидимки" спасли группу российских военных в зоне специальной военной операции (СВО) при обстреле бойцов армии Украины. Как отмечали в компании, которая разработала технологию, пятеро военнослужащих около трех дней пробыли в убежище, или "лисьей норе", под обстрелом украинских военных. Один из российских военных оказался ранен, пробив легкое и повредив руку. При этом, как отмечается, солдатам повезло укрыться в убежище, из-за чего дроны ВСУ не могли их атаковать. Затем они надели маскхалаты и разделили группу на две части.

Фото: Минобороны России (Creative Commons Attribution 4.0 International license)