Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Город Кострома
© Own work by Alexxx1979 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license.
Главная / Центральный федеральный округ
Дмитрий Корнилов Опубликована сегодня в 11:49

От малого к большому: Кострома зарождает новые перспективы для федерального судостроения

В ходе рабочей поездки в Костромскую область помощник Президента России Николай Патрушев посетил судомеханический завод, где оценил производственные мощности и динамику развития предприятия. Завод, основанный в 1934 году, специализируется на выпуске более 50 типов водомётных катеров, которые поставляются для нужд ФСБ, МВД и МЧС. Продукция предприятия максимально локализована и практически не зависит от поставок зарубежных комплектующих. В рамках визита обсуждалась необходимость расширения присутствия бренда на федеральном уровне.

Технологический суверенитет и оснащение

Костромской судомеханический завод сохраняет статус ключевого игрока в сегменте специализированного судостроения. Основу ассортимента составляют водомётные катера, проектируемые и собираемые из отечественных узлов. Высокий уровень внутрироссийской кооперации позволяет предприятию сохранять автономность от внешних поставок, что особенно критично для ведомственных заказов.

Модернизация площадки идет непрерывно: за последние пять лет объем обновления парка обрабатывающих станков достиг 70%. Кроме того, на территории завода возведен новый производственный корпус, отвечающий современным требованиям к организации труда и безопасности. Эти меры позволяют наращивать объемы продукции, не снижая требований к качеству исполнения сложных технических изделий.

Николай Патрушев высоко оценил стабильность работы завода и уровень применяемых технологий. Он подчеркнул, что системное развитие производственных фондов является фундаментом для выполнения государственных заказов любой сложности. В текущих экономических условиях такой подход обеспечивает необходимую надежность поставок для силовых и спасательных структур.

Федеральные перспективы и инвестпроекты

Предприятие активно взаимодействует с профильными институтами развития, получая налоговые преференции и льготное финансирование через областной фонд развития промышленности. Губернатор Костромской области Сергей Ситников оказывает заводу всестороннее содействие в реализации текущих инвестиционных стратегий. Тем не менее, для дальнейшего масштабирования деятельности требуется усиление информационной поддержки на федеральном уровне.

Включение продукции в поле зрения ключевых федеральных ведомств позволит заводу выйти на новые сегменты внутри страны и укрепить рыночные позиции. Ожидается, что государственная помощь в продвижении станет драйвером для увеличения объемов заказов. Подобная инициатива со стороны администрации президента подчеркивает значимость региональных инноваций для нужд страны.

Интеграция в национальные проекты

С 2025 года завод официально включается в реализацию национального проекта "Производительность труда". Участие в этой государственной программе направлено на оптимизацию технологических процессов и устранение потерь, что даст возможность коллективу работать с еще более высокой эффективностью. Стандартизация управленческих практик станет закономерным следствием модернизации производства.

Признание заслуг предприятия уже нашло отражение на высоком уровне. В октябре коллектив завода был отмечен Благодарностью Президента России за существенный вклад в развитие отрасли и качественное исполнение поставленных задач. Это событие подтверждает высокую оценку профессионализма костромских корабелов со стороны государства.

Текущие успехи завода выглядят как результат эффективного взаимодействия бизнеса и властей разных уровней. Планомерное обновление инфраструктуры и участие в федеральных проектах формируют устойчивый задел на будущее. Завод продолжает исполнять обязательства по оснащению госструктур современной техникой, параллельно расширяя горизонты своего производственного участия.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Андрей Власов
Автор Дмитрий Корнилов
Дмитрий Корнилов — эксперт по госуправлению (РАНХиГС). Замглавы администрации по инфраструктуре с 15-летним стажем. Специалист по Smart City и ЖКХ.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet