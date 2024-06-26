Президент Сербии Александр Вучич заявил, что косовоалбанский "премьер" Альбин Курти не проявил желания встретиться с ним в среду в столице Бельгии в рамках диалога между Белградом и Приштиной.



Вучич предварительно выразил мнение, что ничего не ждет от встречи с Курти. Он провел отдельные встречи с главным дипломатом Евросоюза Жозепом Боррелем и специальным представителем ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирославом Лайчаком. Косовоалбанский "премьер" также встретился с ними отдельно.



"Хотел бы сообщить вам, что встречи с Курти не произошло из-за того, что он не пожелал или не осмелился встретиться со мной. Человек не желает видеть меня. Он не готов к такой встрече. Я бы не стал идти по этому пути, но утром появились хорошие новости для Сербии, в отличие от футбола, который может испортить вам настроение", — сообщил журналистам президент Сербии.



Глава государства провел в первой половине дня в среду в Брюсселе переговоры с председателем Совета Европы Шарлем Мишелем, руководителем генерального директората Европейской комиссии по расширению и политике соседства Хертом Ян Копманом, а также комиссаром ЕС по вопросам расширения и добрососедства Оливером Вархели.



По мнению Вучича, скоро стоит ожидать поступления первых средств из пакета развития Евросоюза для стран Западных Балкан и продолжения евроинтеграции.

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