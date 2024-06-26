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Вучич пожаловался на косовоалбанского
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 21:26

Вучич пожаловался на косовоалбанского "премьера" Курти

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что косовоалбанский "премьер" Альбин Курти не проявил желания встретиться с ним в среду в столице Бельгии в рамках диалога между Белградом и Приштиной.

Вучич предварительно выразил мнение, что ничего не ждет от встречи с Курти. Он провел отдельные встречи с главным дипломатом Евросоюза Жозепом Боррелем и специальным представителем ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирославом Лайчаком. Косовоалбанский "премьер" также встретился с ними отдельно.

"Хотел бы сообщить вам, что встречи с Курти не произошло из-за того, что он не пожелал или не осмелился встретиться со мной. Человек не желает видеть меня. Он не готов к такой встрече. Я бы не стал идти по этому пути, но утром появились хорошие новости для Сербии, в отличие от футбола, который может испортить вам настроение", — сообщил журналистам президент Сербии.

Глава государства провел в первой половине дня в среду в Брюсселе переговоры с председателем Совета Европы Шарлем Мишелем, руководителем генерального директората Европейской комиссии по расширению и политике соседства Хертом Ян Копманом, а также комиссаром ЕС по вопросам расширения и добрососедства Оливером Вархели.

По мнению Вучича, скоро стоит ожидать поступления первых средств из пакета развития Евросоюза для стран Западных Балкан и продолжения евроинтеграции.

Фото: securityconference. org/Guelland/ MSC(Creative Commons Attribution 3.0 Germany license)

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