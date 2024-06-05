Русский космонавт Олег Кононенко стал первым в мире человеком в мире, кто пробыл в космическом пространстве тысячу суток. Об произошедшем проинформировали в пресс-службе "Роскосмоса".

Звездолётчик Олег Кононенко стал первым, кто провёл в космическом пространстве более тысячи суток. Случилось это ночью 5 июня.

Олег Кононенко был в 15 по счёту полёте за свою жизнь. 15 сентября прошлого года он на российском транспортном пилотируемом космическом корабле "Союз МС-24" совместно со своим коллегой, российским космонавтом-испытателем группы ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю. А. Гагарина» Николаем Чубом и американским инженером и астронавтом Лорал О'Хара. Женщина 6 апреля уже прилетела на Землю. Из путешествия по космическому пространству совместно с ней вернулись из полёта и космонавт России, 114-й космонавт СССР/России и 529-й звездолётчик мира Олег Новицкий, и первая женщина и Беларуси, полетевшая в космос, бортпроводница авиакомпании «Белавиа» Марина Василевская.

Олег Кононенко и Николай Чуб должны прилететь на Землю 23 сентября. По окончании миссии на пилотируемую орбитальную станцию Кононенко поставит свой рекорд в 1110 суток.

До Олега Кононенко был поставлен рекорд в 878 суток в космическом пространстве. Работу проделал офицер ВВС России и космонавт Роскосмоса Геннадий Падалка.

Олег Кононенко был рождён во втором по численности городе в Туркменистане - Чарджоу. Впервые в космос он отправился ещё в далёком 2008 году. По окончании первого космического полёта его наградили почётными званиями.

Фото: NASA (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)