Австралийские учёные зафиксировали странный повторяющийся сигнал из космоса, предположительно исходящий от необычной нейтронной звезды.

Исследователи отметили, что недавно обнаружили радиотранзиент, который не похож ни на что, что астрономы видели раньше.

Этот сигнал имеет цикл продолжительностью почти час, что является самым долгим из когда-либо наблюдавшихся.

В течение наблюдений учёные заметили, что сигнал иногда испускает длинные яркие вспышки, иногда быстрые и слабые импульсы, а иногда вовсе ничего не испускает.

Хотя подобные сигналы могут исходить от нейтронных звезд, их цикл обычно не столь длительный. Основным "подозреваемым" остаётся нейтронная звезда, однако источником сигнала также может быть белый карлик, как считают учёные.

Фото:flickr.com/NASA/Kate Rubins(Creative Commons CC0 License)