Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Магнитная буря и Солнце
Магнитная буря и Солнце
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука
Наталья Орлова Опубликована сегодня в 6:27

Космос вспыхнул — и Земля содрогнулась: магнитная буря достигла почти рекордных значений

Магнитная буря позволила наблюдать полярные сияния в средних широтах — Александр Мельников

В ночь на 12 ноября зафиксирована мощнейшая планетарная магнитная буря, сообщили специалисты лаборатории солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики СО РАН. Уровень возмущения приблизился к G5 - высшей категории по шкале геомагнитных бурь: "Текущий уровень события составляет G4.66 и не достаёт до высшего значения всего 1/3 балла".

Причиной стала серия выбросов плазмы с поверхности Солнца. За последние дни вспышечная активность резко возросла, и к Земле устремились сразу три плазменных облака. Учёные ожидали, что первая волна будет слабой, однако наблюдения показали внезапный резкий рост возмущений под утро среды.

По словам исследователей, последняя и самая мощная волна плазмы от вспышки класса X5.1 нагнала предыдущие, более медленные потоки, сжала их и резко увеличила температуру, плотность и магнитное давление. Первые удары приняли на себя космические аппараты, фиксирующие параметры солнечного ветра. Из-за сильных искажений данных прогноз дальнейшего развития пока затруднён.

Плотность и температура плазмы в околоземном пространстве превышают норму в десятки раз. Магнитное поле достигло почти рекордных значений, близких к историческим максимумам. Тем не менее специалисты надеются, что пик воздействия немного снизится, прежде чем основная ударная волна достигнет Земли.

Что это значит для нас

Магнитные бури подобной силы могут вызывать сбои в работе спутников, систем связи, навигации GPS/ГЛОНАСС и влиять на электросети. При этом у наблюдателей появляется редкая возможность увидеть полярные сияния в средних широтах. Для служб связи, авиации и энергетики такие события требуют повышенного внимания к состоянию оборудования и систем.

Советы шаг за шагом

  1. Следите за прогнозом космической погоды. Проверяйте актуальные данные метеослужб или научных центров.

  2. Подготовьте резервные источники информации. Скачайте офлайн-карты и убедитесь, что GPS не единственный источник навигации.

  3. Проверьте энергосистемы. При возможности отключите чувствительные приборы от сети во время пиковых возмущений.

  4. Не паникуйте. Большинство воздействий ощущается только техническими системами.

  5. Наблюдайте небо. При ясной погоде можно увидеть северное сияние даже в необычных широтах.

Сравнение

Показатель Нормальное состояние При буре уровня G4-G5
Магнитное поле Земли Стабильное Сильные возмущения
Навигация Высокая точность Возможны сбои и задержки
Электросети Работают стабильно Возможны индуцированные токи
Полярные сияния Только на севере Видимы в средних широтах

Ошибка — последствия — альтернатива

  • Ошибка: игнорировать предупреждения о буре.
    последствие: риск потери связи или навигационных данных.
    альтернатива: подготовьте резервные схемы коммуникации.

  • Ошибка: воспринимать бурю как чисто визуальное явление.
    последствие: недооценка технических рисков.
    альтернатива: оцените влияние на инфраструктуру и оборудование.

  • Ошибка: отключать всё оборудование без надобности.
    последствие: излишние перебои в работе систем.
    альтернатива: выключайте только особо чувствительные приборы.

А что если…

Если буря всё-таки достигнет максимального уровня G5, возможны масштабные сбои в системах связи, электросетях и спутниковой навигации. Однако для обычных людей последствия, скорее всего, ограничатся временным ухудшением интернета и редкой возможностью наблюдать яркое сияние. Если активность быстро снизится, эффект будет минимальным — лёгкие сбои и красивая игра света на небе.

Плюсы и минусы

Реакция Преимущества Недостатки
Мониторинг космической погоды Позволяет вовремя подготовиться Прогноз не всегда точен
Подготовка резервных систем Снижает вероятность сбоев Требует ресурсов
Спокойное наблюдение Возможность увидеть полярное сияние Есть риск недооценки последствий
Игнорирование событий Не требует действий Повышает технические риски

FAQ

Что означают уровни G1-G5?
Это шкала силы магнитных бурь. G1 — слабая, G5 — экстремальная, способная влиять на электросети и спутники.

Может ли буря повлиять на здоровье?
Некоторые метеозависимые люди чувствуют усталость, головную боль или бессонницу, но серьёзных медицинских рисков не подтверждено.

Сколько длится буря?
Обычно от нескольких часов до двух суток. Восстановление магнитосферы может занять до трёх дней.

Мифы и правда

  • Миф: магнитные бури — просто красивые полярные сияния.
    правда: они влияют на технику, спутники и системы связи.

  • Миф: жители южных регионов не почувствуют бурю.
    правда: при уровне G4-G5 возмущения затрагивают всю планету.

  • Миф: эффект заканчивается сразу после вспышки.
    правда: воздействие может продолжаться ещё несколько суток.

Исторический контекст

Геомагнитные бури наблюдают с XIX века. Самая известная — "буря Каррингтона" 1859 года, когда токи в телеграфных проводах вызывали искрение и пожары. В 1989 году сильная буря вывела из строя энергосистему Квебека. Современные наблюдения показывают, что мы находимся в активной фазе солнечного цикла, и подобные события становятся всё чаще.

"Эта буря уникальна по скорости и структуре. Мы впервые наблюдаем столь быстрое слияние плазменных облаков", — отметил исследователь солнечной активности Александр Мельников.

Три интересных факта

  1. Полярное сияние при буре G4 может быть видно даже в Центральной Европе и на юге России.

  2. Сильные геомагнитные возмущения могут вызвать появление токов в нефте- и газопроводах, влияя на их работу.

  3. Плазма, выброшенная Солнцем, достигает Земли со скоростью до 2000 км/с — это почти восемь раз быстрее скорости звука.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Олсон: находки в Пила-Вигла показывают гибридное общество эллинизма вчера в 22:55
Солдаты Македонского ели из амфор: новые находки раскрывают человечную сторону древней войны

На Кипре археологи раскопали укреплённое поселение Пила-Вигла — место, где жизнь, ремесло и война переплелись в одно. Новые находки раскрывают человечную сторону эллинистического мира.

Читать полностью » Треммель: римская яма в Хальтерн-ам-Зее служила холодильником для продуктов вчера в 21:51
Римляне изобрели холодильник 2000 лет назад — и он работал лучше нашего

В немецком Хальтерн-ам-Зее студенты Кёльнского университета нашли римскую яму-холодильник. Открытие показывает, как легионеры сохраняли комфорт и технологии даже вдали от Рима.

Читать полностью » Гроссе: георадар выявил аномалии в пирамиде Менкаура, указывающие на второй вход вчера в 20:48
Древние строители обманули всех: пирамида Менкаура имеет тайный доступ, который только что нашли

Учёные впервые нашли скрытые воздушные полости под гранитным фасадом пирамиды Менкаура. Это может означать, что у древнего сооружения был второй вход.

Читать полностью » Учёные Женевского университета: тёмная материя подчиняется уравнениям Эйлера вчера в 19:45
А что, если гравитация — королева всего? Женевский университет доказал: тёмная материя не бунтует

Учёные из Женевы выяснили, что тёмная материя подчиняется тем же законам гравитации, что и обычное вещество. Но шанс найти "пятую силу" ещё остаётся.

Читать полностью » Марцеллин: установлено место смерти римского императора Валентиниана I в крепости Бригетио вчера в 18:40
Бригетио хранит страшный секрет: здесь римский император Валентиниан I умер от ярости послов квадов

Археологи нашли зал, где, вероятно, умер римский император Валентиниан I. Новые находки раскрывают тайну его последней вспышки гнева в Бригетионе.

Читать полностью » Археолог Кернер: в Мурайгхате найдены дольмены раннего бронзового века вчера в 17:35
Люди бронзового века играли в русскую рулетку с климатом: Мурайгхат показывает, как ритуалы спасли их

В Мурайгхате археологи нашли следы не разрушения, а возрождения — место, где ритуалы помогли людям пережить кризис перехода в бронзовый век.

Читать полностью » Кэрролл: ледяные рыбы в Антарктиде лишены гемоглобина для снижения вязкости крови вчера в 16:09
Если бы ваша кровь замерзла от холода, вы бы погибли мгновенно — а эти рыбы только начали размножаться

В воде, где термометр показывает минус два, рыбы с бесцветной кровью живут миллионами. Как им удаётся не замерзнуть — рассказывают учёные.

Читать полностью » Шмели умеют различать сигналы азбуки Морзе по длительности импульсов — Александр Дэвидсон вчера в 15:27
Крошечные мозги, огромные выводы: шмели заставили пересмотреть понятие интеллекта

Учёные доказали, что шмели способны понимать "азбуку Морзе". Как насекомые научились различать точки и тире — и что это значит для науки?

Читать полностью »

Новости
Дом
Диспетчер не представился по телефону: законные основания для отказа
Красота и здоровье
Ромашковый чай не содержит кофеина и подходит для вечернего употребления — Андрей Михайлов
Питомцы
Мухи заменят пчёл в горах и на севере — энтомолог Кристоф Дожерон
Еда
Рулетики из ветчины с сыром и чесноком получаются ароматными — повар
Спорт и фитнес
Домашние тренировки с подъёмом таза улучшают осанку — физиотерапевты
Садоводство
Аарон Стейл: смешивание живых и пластиковых кустов вызывает гниль
СФО
В ХМАО команда югорчан почти обыграла сенаторов Совета Федерации в спорте — Совфед
Авто и мото
При снижении температуры до +5 прогрев двигателя становится необходимой процедурой — эксперт Тимашов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet