Космос оказался хищником: Уран принял удар, предназначенный всем планетам

Радиационные пояса Урана десятилетиями считались одной из самых странных и пугающих аномалий Солнечной системы. Их экстремальная мощность, зафиксированная пролётом Voyager 2 в 1986 году, долгое время объяснялась необычной физикой самой планеты. Однако новое исследование предлагает куда более приземлённую версию: причиной могли стать не свойства Урана, а кратковременная, но исключительно сильная солнечная буря. Об этом сообщает sciencepost.

Почему данные Voyager 2 могли ввести учёных в заблуждение

Когда Voyager 2 пролетал мимо Урана, его приборы зарегистрировали уровни радиации, которые значительно превышали ожидания теоретиков. Это породило гипотезы о нестандартном строении магнитосферы и необычных механизмах удержания частиц. Новая работа смещает фокус внимания с самой планеты на внешние факторы.

Авторы исследования, включая специалистов Юго-Западного исследовательского института, проанализировали условия солнечного ветра в момент пролёта аппарата. Они пришли к выводу, что Voyager 2 оказался внутри области взаимодействия потоков солнечного ветра — зоны, где быстрые потоки догоняют медленные и формируют мощные волновые структуры. Такие области хорошо известны по наблюдениям вблизи Земли и способны резко усиливать радиационную обстановку.

Как солнечная буря могла "создать" экстремальные пояса

Анализ телеметрии Voyager 2 показал наличие рекордно сильных электромагнитных колебаний. Приборы регистрировали интенсивные низкочастотные сигналы, соответствующие так называемым хоровым волнам. Эти радиоволны известны своей способностью эффективно разгонять электроны до очень высоких энергий.

Если аппарат попал к Урану именно в момент такой солнечной активности, это объясняет, почему показания выглядели столь экстремально. Радиационные пояса могли быть не устойчивой характеристикой планеты, а временным эффектом, вызванным мощным внешним импульсом. Подобные явления многократно наблюдались в исследованиях космической погоды и влияния солнечных бурь на магнитосферу Земли.

Как солнечная активность формирует радиационные пояса

Области взаимодействия потоков солнечного ветра возникают регулярно и могут существовать в течение нескольких оборотов Солнца. Они способны вызывать длительные возмущения магнитосфер планет, даже находящихся далеко от звезды.

На Земле такие процессы приводили к резкому росту числа высокоэнергетических электронов и увеличению их энергии до многомегаэлектронвольтных значений. При этом частицы ускорялись локально, без необходимости их переноса из внешних областей магнитного поля. Этот же механизм, по мнению исследователей, мог сработать и у Урана.

Если Voyager 2 оказался в нужное время и в нужном месте, волны солнечного происхождения могли быстро сформировать временные радиационные пояса, значительно более жёсткие, чем обычные.

Роль хоровых волн в ускорении частиц

Хоровые волны считаются одним из самых эффективных механизмов ускорения электронов в магнитосферах планет. Их действие особенно заметно в среде с низкой плотностью плазмы, где частицы легче захватывают энергию электромагнитных колебаний.

Во время пролёта Урана Voyager 2 зафиксировал узкую полосу интенсивного низкочастотного хора именно там, где наблюдались самые мощные электронные потоки. Такое совпадение хорошо согласуется с теоретическими моделями взаимодействия волна-частица.

Это означает, что радиационные пояса могли быть:

временными; сильно усиленными; нестабильными; исчезнувшими после ослабления солнечной активности.

Именно этим объясняется отсутствие подтверждения экстремальных уровней радиации в последующих наблюдениях.

Влияние необычного магнитного поля Урана

Уран выделяется среди планет Солнечной системы своим магнитным полем. Оно сильно наклонено и смещено относительно оси вращения, из-за чего магнитосфера постоянно меняет ориентацию по отношению к солнечному ветру.

Во время пролёта Voyager 2 ось вращения Урана была почти направлена на Солнце. Это положение усиливало воздействие солнечного ветра и делало магнитосферу особенно восприимчивой к мощным волновым процессам. В таких условиях электроны могли ускоряться по сильно искривлённым траекториям, создавая локальные зоны с экстремальной радиацией.

Эта геометрия делает Уран уникальной "лабораторией" для изучения сложных магнитных систем и поведения частиц в нестандартных условиях.

Сравнение: устойчивые и временные радиационные пояса

Новое исследование позволяет по-новому взглянуть на природу радиационных поясов планет.

Устойчивые пояса формируются за счёт внутренних процессов магнитосферы. Временные пояса возникают при внешнем энергетическом воздействии. Солнечные бури способны резко усиливать радиацию на короткое время. Наклон магнитного поля усиливает эффект внешних возмущений.

В случае Урана, вероятно, имело место именно сочетание этих факторов.

Плюсы и ограничения новой гипотезы

Как и любая научная модель, новое объяснение имеет сильные и слабые стороны.

Преимущества:

не требует экзотической физики; опирается на известные процессы солнечного ветра; согласуется с земными и планетарными наблюдениями; объясняет временный характер экстремальных данных.

Ограничения:

отсутствие повторных измерений в аналогичных условиях; зависимость от единственного пролёта Voyager 2; сложность реконструкции солнечной активности 1986 года; необходимость будущих миссий к Урану.

Популярные вопросы о радиационных поясах Урана