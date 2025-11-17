Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Солнечный ветер
Солнечный ветер
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука
Наталья Орлова Опубликована сегодня в 5:05

Космическая ткань дала трещину: радиогалактики раскрыли скрытое ускорение Солнечной системы

Измерение диполя радиогалактик показало ускорение движения Солнца — Лукас Бёме

Новые исследования всё чаще ставят под сомнение фундаментальные представления о нашей Вселенной, и свежая работа группы учёных из Билефельдского университета стала одним из самых обсуждаемых примеров. Полученные ими данные показывают, что Солнечная система движется гораздо быстрее, чем предполагает Стандартная модель космологии. Если этот результат подтвердится, учёным придётся переосмыслить ключевые элементы структуры Вселенной и пересмотреть теорию, описывающую её крупномасштабное поведение.

В чём заключается космическая аномалия

Стандартная модель космологии предполагает, что после Большого взрыва материя во Вселенной распределилась относительно равномерно и движение крупных объектов подчиняется определённым закономерностям. Однако новые измерения скорости Солнечной системы относительно распределения радиогалактик показали серьёзное расхождение с моделью.

"Наш анализ показывает, что Солнечная система движется более чем в три раза быстрее, чем предсказывают текущие модели", — заявил исследователь Лукас Бёме.

Такое отклонение трудно объяснить систематическими ошибками — особенно на фоне того, что аналогичные результаты ранее получили другие научные группы.

Как проводилось исследование

Для точной оценки скорости учёным необходимо учитывать мельчайшие различия в распределении галактик по небосводу. Радиогалактики идеально подходят для этого: их мощное радиоизлучение проходит через космическую пыль, тогда как оптические телескопы "слепнут" на таких расстояниях.

В работе использовались:

  • сеть радиотелескопов LOFAR, расположенных в Европе,
  • данные двух дополнительных радиоинструментов,
  • новый статистический метод учёта структурных особенностей галактик.

Исследователи измерили дипольную анизотропию — разницу в количестве галактик в направлении движения Солнечной системы и в противоположную сторону.
Полученный диполь оказалась в 3,7 раза сильнее, чем допускает теория.

Почему это важно

Ожидаемое поведение Вселенной — однородность и изотропность — пока является краеугольным камнем Стандартной модели. Если же распределение материи более "лохматое" и неоднородное, чем считалось, либо если наше движение отличается от расчётного, то теоретические основы придётся корректировать.

Космолог Доминик Й. Шварц, один из соавторов исследования, отмечает:

"Если наша Солнечная система действительно движется так быстро, нам необходимо подвергнуть сомнению фундаментальные предположения о крупномасштабной структуре Вселенной".

Сравнение: ожидания Стандартной модели и новые данные

Параметр Стандартная модель Новые измерения
Скорость движения Солнечной системы Умеренная, предсказуемая В 3+ раза выше
Однородность распределения материи Высокая Нарушена, диполь 3.7x сильнее
Количество галактик по направлению движения Незначительная разница Избыточный "перекос"
Объяснение наблюдений Стабильная космология Требуются новые гипотезы
Ошибка измерений Возможна, но маловероятна Исключается другими исследованиями

Советы шаг за шагом: как учёные будут проверять гипотезу

  1. Увеличить выборку радиогалактик и подключить массивы SKA.

  2. Повторить анализ с учётом других спектров — инфракрасного, миллиметрового.

  3. Сравнить результаты с каталогами квазаров и гамма-источников.

  4. Пересмотреть модели крупномасштабной структуры и провести симуляции.

  5. Проверить влияние локальных сверхскоплений и потоков материи.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: списать всё на нестабильность данных LOFAR.
    Последствие: потеря ключевого открытия.
    Альтернатива: привлечь независимые инструменты (SKA, VLA).

  2. Ошибка: считать отклонение случайным.
    Последствие: пропустить фундаментальные сдвиги в космологии.
    Альтернатива: моделировать разные сценарии распределения материи.

  3. Ошибка: игнорировать предыдущие схожие исследования по квазарам.
    Последствие: неполная картина.
    Альтернатива: объединить данные нескольких наблюдательных проектов.

А что если…

Что если крупномасштабные структуры Вселенной действительно более хаотичны, чем предполагает Стандартная модель?

Что если наша Солнечная система находится в аномальном потоке материи?

Что если пространство-время на больших масштабах расширяется неравномерно?

Эти вопросы будут определять развитие космологии ближайшие десятилетия.

Плюсы и минусы новой гипотезы

Аспект Плюсы Минусы
Научная значимость Возможность обновления космологии Требуются огромные ресурсы для проверки
Наблюдательная база Много независимых данных Сложность анализа радиогалактик
Теоретическая ценность Уточнение моделей Вселенной Придётся пересматривать ключевые постулаты
Последствия Шанс найти новые физические законы Риск многолетних споров в научном сообществе

FAQ

Это означает, что Стандартная модель неверна?
Нет, но некоторые её элементы могут нуждаться в коррекции.

Почему именно радиогалактики?
Они видны на огромных расстояниях и пробивают пыль, недоступную для оптики.

Можно ли считать ошибкой измерений?
Маловероятно: аналогичные результаты есть у нескольких независимых проектов.

Это влияет на будущее космологии?
Да, результаты могут привести к пересмотру базовых принципов.

Мифы и правда

  1. Миф: Солнечная система движется аномально быстро.
    Правда: её скорость не аномальна сама по себе — отклонение касается несоответствия теории.

  2. Миф: учёные допускают ошибку.
    Правда: независимые исследования дают те же значения.

  3. Миф: это доказательство новой физики.
    Правда: пока это лишь повод пересмотреть модели.

Исторический контекст

  1. XX век — первые попытки измерить космический диполь.

  2. 2010-е — наблюдения квазаров указывают на возможные расхождения.

  3. 2020-е — высокочувствительные радиотелескопы дают новые данные.

Три интересных факта

  1. LOFAR способен фиксировать объекты с расстояний в миллиарды световых лет.

  2. Дипольная анизотропия — один из главных тестов однородности Вселенной.

  3. Даже минимальный перекос в распределении галактик может изменить представления о космическом движении.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Спасательные раскопки выявили элитное помещение майя со скульптурой — INAH вчера в 21:33
Юкатан хранит шок: археологи нашли маркер, который перевернул представления о ранних городах

Археологи нашли скульптуру правителя майя у входа в элитное помещение. Открытие раскрывает социальную организацию доклассических общин Юкатана.

Читать полностью » Раскопки выявили набережную XVII века на базе ВМФ Франции — археологи вчера в 20:07
Военно-морская база раскрыла тайну: древние римляне торговали тут за 2000 лет до авианосцев

Редкие раскопки на плацу военно-морской базы Тулона раскрыли историю бывшего острова Мийо — от античной торговли до эпохи Королевского флота.

Читать полностью » Имя жрицы Лонида выгравировали на камне театра в Турции — Шахин вчера в 19:25
Африка рождает океан, а Турция — тайну: жрица из прошлого доказала, что женщины были сильнее

В турецком Гёлязы археологи обнаружили на сиденье римского театра имя женщины-жрицы, что удивительным образом расширяет представление о роли женщин в религиозной жизни античного мира.

Читать полностью » Эрозия почвы вызвала обрушение гробницы на английском кладбище — Филлери вчера в 18:21
Обрушение на старом кладбище — не случайность: археологи уверены, что оно раскрыло дверь в забытый мир

В английском приходе обрушение старинной гробницы неожиданно открыло скрытый склеп XVIII века, превратив обычный провал грунта в редкое археологическое событие.

Читать полностью » Скопление Плеяды простирается далеко за пределы ядра — Бойл вчера в 17:17
Плеяды меняют астрономию: компактное скопление оказалось гигантской структурой из тысяч объектов

Астрономы установили, что Плеяды — не компактное скопление, а огромная рассредоточенная структура из тысяч звёзд, что полностью меняет наше представление о звёздных семьях.

Читать полностью » В папоротнике Blechnum orientale выявили биомонацит без радиоактивных примесей — China Daily вчера в 16:41
Если бы металлы росли на грядках: китайское открытие обещает дешёвые смартфоны и зелёную энергетику

Китайские учёные впервые обнаружили редкоземельные металлы в живом папоротнике, что открывает путь к экологичной биодобыче стратегически важных ресурсов.

Читать полностью » Семейная реликвия оказалась частью древнего храма Афин — греческие археологи вчера в 15:04
Лотос из прошлого ожил: потерянная часть древнего храма сама нашла дорогу в Афины

Чилиец, унаследовавший фрагмент древнего мрамора, решил вернуть его Греции. История маленького артефакта неожиданно оказалась частью большой культурной справедливости.

Читать полностью » Генетический анализ подтвердил растворение неандертальцев в Homo sapiens вчера в 14:04
Племя, исчезнувшее без следа, на самом деле осталось рядом: тайна растворения неандертальцев раскрывается

Почему исчезли неандертальцы — результат ли это конкуренции, климата или медленного смешения с Homo sapiens? Новые данные древней ДНК предлагают неожиданный сценарий.

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Правильная осенняя посадка абрикосовых косточек повышает всхожесть — Валерия Соколова
Еда
Мясные зразы с перепелиным яйцом запекаются в духовке — повар
Дом
Закрытая крышка унитаза предотвращает распространение бактерий и вирусов
Авто и мото
Неверное распознавание номеров зафиксировали на комплексах фиксации — юрист Илья Русяев
Красота и здоровье
Физиолог Калюжин: вакцина против гриппа снижает тяжесть болезни
Питомцы
Повторная обработка через неделю помогает уничтожить оставшихся блох — специалист по паразитам
Спорт и фитнес
Аквааэробика помогает сжечь до 300 калорий за полчаса — врачи
Садоводство
Садоводы стабилизировали влажность почвы мульчей — по данным почвоведов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet