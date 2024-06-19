В жаркую погоду многие не пренебрегают макияжем. Чем может быть вредна декоративная косметика при такой погоде, NewsInfo.Ru рассказала Мокина Екатерина, главный врач Центра дерматологии.
- Обращайте внимание на свои косметические средства. В большинстве своем сейчас все отвечают современным требованиям и не обладают как раз никакими побочными явлениями. То есть декоративная косметика действительно хорошо приспособилась к типам кожи. И, допустим, используя средства даже не аптечные, а из обычных масс-маркетов, можно быть уверенным, что для жирной кожи подойдет тональный крем с СПФ и он не забьет ваши поры.
Для большей уверенности, считает эксперт, можно обратиться и к специалисту, приобретая косметику по его рекомендациям.
- Если вы используете средства из аптеки по рекомендации дерматолога или вашего врача-косметолога, то здесь тем более мы скажем, что вы будете вдвойне уверены, потому что эти средства проходят еще все медицинские испытания прежде, чем мы их, естественно, рекомендуем. Поэтому людям с атопичной кожей можно использовать средства в жаркую погоду определенного направления людям с другими кожными заболеваниями, пациентам с жирной кожей, с себорейным дерматитом, безусловно, мы их назначаем и они с удовольствием их используют и при этом нет никаких побочных явлений.
Грамотный подход, как резюмировала врач, - либо консультация с экспертом, либо использование уже проверенных средств.
Фото: commons.wikimedia.org/geehairimages (Creative Commons 2.0)
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