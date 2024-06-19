Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 19.06.2024 : 87,0354
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 19.06.2024 : 93,2994
Эксперт Мокина рассказала, чем может быть вреден макияж в жаркую погоду
  1. Главная
  2. Общество
  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 11:02

Эксперт Мокина рассказала, чем может быть вреден макияж в жаркую погоду

В жаркую погоду многие не пренебрегают макияжем. Чем может быть вредна декоративная косметика при такой погоде, NewsInfo.Ru рассказала Мокина Екатерина, главный врач Центра дерматологии.

- Обращайте внимание на свои косметические средства. В большинстве своем сейчас все отвечают современным требованиям и не обладают как раз никакими побочными явлениями. То есть декоративная косметика действительно хорошо приспособилась к типам кожи. И, допустим, используя средства даже не аптечные, а из обычных масс-маркетов, можно быть уверенным, что для жирной кожи подойдет тональный крем с СПФ и он не забьет ваши поры.

Для большей уверенности, считает эксперт, можно обратиться и к специалисту, приобретая косметику по его рекомендациям.

- Если вы используете средства из аптеки по рекомендации дерматолога или вашего врача-косметолога, то здесь тем более мы скажем, что вы будете вдвойне уверены, потому что эти средства проходят еще все медицинские испытания прежде, чем мы их, естественно, рекомендуем. Поэтому людям с атопичной кожей можно использовать средства в жаркую погоду определенного направления людям с другими кожными заболеваниями, пациентам с жирной кожей, с себорейным дерматитом, безусловно, мы их назначаем и они с удовольствием их используют и при этом нет никаких побочных явлений.

Грамотный подход, как резюмировала врач, - либо консультация с экспертом, либо использование уже проверенных средств.

Фото: commons.wikimedia.org/geehairimages (Creative Commons 2.0)

Мир

Пекин считает правильным развитие отношений между КНДР и Россией

Пекин считает правильным развитие отношений между КНДР и Россией

В Пекине, на фоне визита президента России Владимира Путина в КНДР, заявили, что Китай не видит ничего необычного в развитии двусторонних отношений между Россией и Северной Кореей, учитывая их соседство.

Читать полностью
Экс-глава Польши Квасьневский: США очень боятся спровоцировать Путина

Экс-глава Польши Квасьневский: США очень боятся спровоцировать Путина

Вашингтон боится, что удары Киева по городам России могут спровоцировать Владимира Путина от ответные действия.

Читать полностью

Общество

В ГД одобрили ограничение доступа к печатной продукции иноагентов в библиотеках

В ГД одобрили ограничение доступа к печатной продукции иноагентов в библиотеках

Комитет Госдумы по культуре советовал палате парламента одобрить в законопроект, который касается разрешения на чтение книжной продукции иноагентов в библиотеках для граждан Российской Федерации. О произошедшем информирует информационное агентство ТАСС.

Читать полностью
Депутат Даванков выступил за создание в крупных городах электросамокатной полиции

Депутат Даванков выступил за создание в крупных городах электросамокатной полиции

В Госдуме предложили создать специальные подразделения для контроля за водителями электросамокатов.

Читать полностью

Новости