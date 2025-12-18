Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
© Мария Круглова is licensed under public domain
Дмитрий Грачёв Опубликована сегодня в 13:18

Кошки у древних очагов оказались призраками прошлого: они были рядом, но не принадлежали людям

Анализ ДНК показал отсутствие одомашнивания кошек в неолитическом Китае — Cell Genomics

Кости кошек рядом с древними жилищами долгое время казались убедительным доказательством раннего одомашнивания. Неолитические поселения Китая представлялись местом, где человек и кошка впервые стали соседями в привычном нам смысле. Однако новые данные заставляют усомниться в этой уютной картине прошлого. Об этом сообщает журнал Cell Genomics.

Почему кошек считали первыми домашними животными

Археологические находки на территории Китая уже много лет подпитывали версию о раннем приручении кошек. В слоях возрастом около 5,4 тысячи лет исследователи обнаруживали кошачьи кости прямо рядом с человеческими жилищами. Такая близость выглядела логичной: земледельцы хранили зерно, их поселения привлекали грызунов, а кошки могли служить естественной защитой запасов.

Со временем эта версия стала почти аксиомой. Предполагалось, что животные не просто охотились поблизости, но и получали от людей пищу, укрытие и защиту. Всё это напоминало ранние стадии одомашнивания, когда выгода была обоюдной. Однако археология не всегда способна уловить границу между сознательным приручением и случайным соседством.

Когда соседство не означает приручение

Современные биологи и генетики обращают внимание на то, что многие животные сами тянутся к человеческим поселениям. Причины просты: еда, тепло, безопасность и обилие добычи. Для кошек такой образ жизни особенно удобен, ведь они остаются независимыми охотниками и не нуждаются в постоянной заботе человека.

Именно этот момент долгое время упускался из виду. Присутствие кошки рядом с очагом ещё не означает, что она была домашним питомцем. Скорее это мог быть временный союз, в котором животное использовало ресурсы поселения, не вступая в тесные отношения с человеком. Генетические исследования позволяют взглянуть на эти находки под другим углом.

Что показал анализ ДНК

Новые данные, опубликованные в Cell Genomics, основаны на изучении древней ДНК кошачьих останков из китайских поселений. Результаты показали, что эти животные генетически отличались от линии домашних кошек, распространённой сегодня. Ближе всего они оказались к диким кошкам, которые могли свободно перемещаться и не были связаны с человеком эволюционно.

Это означает, что кошки могли просто пользоваться выгодным соседством с людьми, не проходя путь одомашнивания. Такой сценарий объясняет, почему археологические следы есть, а генетической преемственности с современными домашними кошками не наблюдается. Вероятно, эти животные исчезли или были вытеснены более поздними популяциями.

Как меняется взгляд на историю кошек

Полученные данные заставляют пересмотреть привычную хронологию отношений человека и кошки в Восточной Азии. Ранние поселения, по всей видимости, стали точкой притяжения для диких животных, но не местом их приручения. Настоящее одомашнивание, связанное с формированием устойчивой генетической линии, могло произойти значительно позже и в другом регионе.

История кошек оказывается менее прямолинейной, чем казалось ранее. Вместо дружбы у очага речь идёт о длительном периоде осторожного сосуществования, где выгоду искали обе стороны, но близость не означала привязанности. Такой подход помогает точнее понять, как формировались отношения человека с животными и почему некоторые из них стали нашими постоянными спутниками лишь спустя тысячелетия.

