Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Черная кошка
Черная кошка
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Дом
Марина Черкасова Опубликована сегодня в 6:08

Кошки на столах – это уже в прошлом: проверенные способы перевоспитания питомца

Устранение соблазна еды: как уменьшить вероятность, что кошка залезет на стол

Многие владельцы кошек сталкиваются с проблемой, когда их питомцы начинают забираться на столы, кухонные поверхности и воровать еду. Это поведение может раздражать, но его вполне возможно скорректировать. Важно понимать, что такие действия кошек обусловлены несколькими природными инстинктами, которые мы можем направить в нужное русло.

Базовые утверждения и описания

Любовь кошек к столам — это не каприз, а часть их инстинктивного поведения. Кошки по своей природе — хищники, и в поисках контроля над территорией они часто выбирают возвышенности, такие как столы, чтобы наблюдать за происходящим в комнате. Также столы часто привлекают кошек запахами еды, что усиливает их интерес к этому месту.

Справиться с этим поведением можно, если правильно понять причины и использовать действенные методы воспитания.

Как отучить кошку забираться на столы

  1. Уберите соблазны с поверхности стола
    Один из самых простых и эффективных способов — сделать столы менее привлекательными для кошки. Уберите все продукты, мелкие предметы, игрушки или даже открытые контейнеры, которые могут привлекать внимание питомца. Чем меньше интересных вещей на столе, тем менее кошке захочется туда забраться.
  2. Предоставьте альтернативу
    Кошки любят находиться на возвышенности, так как это дает им хороший обзор. Поставьте в доме высокую когтеточку или кошачье дерево с полками и домиками. Это удовлетворит их естественное стремление наблюдать за происходящим, не заставляя их забираться на стол. Если у вас есть лестница, кошка может предпочесть её столу как наблюдательную точку.
  3. Правильное хранение еды
    Если кошка находит еду на столе или рядом с ним, она будет стремиться туда забраться. Старайтесь хранить продукты в недоступных для питомца местах — на верхних полках или в шкафах. Подавайте кошке еду в её миске, а не на столе, чтобы она не ассоциировала кухню с источником еды.
  4. Использование дрессировки и положительного подкрепления
    Кошки могут учиться с помощью дрессировки, если использовать правильные методы. Для этого идеально подойдёт кликер - специальное устройство, издающее щелчок. Кликер должен ассоциироваться с положительным подкреплением, например, с получением лакомства.
  5. Когда кошка запрыгивает на стол, спокойно снимите её и укажите ей на альтернативное место — когтеточку или кошачье дерево. Дождитесь, пока она на них окажется, щелкните кликером и дайте ей лакомство. Таким образом, кошка начнёт ассоциировать положительный результат с правильным поведением.
  6. Планирование кормления
    Если ваша кошка часто просит еду, возможно, ей не хватает регулярных кормлений. Увлажнение или добавление небольшого количества сухого корма в её миску на полу поможет избежать искушений. Часто кошки начинают искать еду, если они голодны или недовольны своим рационом.
  7. Терпение и последовательность
    Очень важно, чтобы в воспитании была последовательность. Прекращение нежелательного поведения займет время. Все члены семьи должны придерживаться одного подхода и избегать наказаний, так как они могут вызвать у кошки стресс и недовольство.

А что если…

  • А что если кошка продолжает забираться на столы? Возможно, ей нужно больше времени для адаптации. Применяйте методы постепенно и будьте терпеливы.
  • А что если кошка не реагирует на кликер? Возможно, стоит попробовать другие методы, такие как использование небольших игрушек для мотивации, или привлечь внимание кошки другим способом, например, через игру.

Чтобы отучить кошку залезать на столы, важно понять её поведение и предоставить альтернативу. Использование позитивного подкрепления, терпение и правильное планирование пространства в доме помогут сделать столы менее привлекательными для питомца. Следуя этим рекомендациям, можно без стресса и криков научить кошку соблюдать границы, при этом поддерживая доверительные отношения с животным.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Пластиковые элементы москитных сеток становятся хрупкими на морозе — мастера по установке вчера в 22:43
Оставила москитную сетку ради кота — а стала чинить окна: как одно решение превращается в проблему

Зимой москитная сетка переживает куда больше испытаний, чем кажется. Разбираемся, когда её действительно нужно снимать, какие модели выдержат мороз и как продлить срок службы.

Читать полностью » Каменные и матовые фартуки на кухне вытесняют сюжетные скинали — дизайнеры интерьеров вчера в 21:09
Убрала один элемент — и кухня помолодела на 10 лет: вот что действительно старит интерьер

7 признаков устаревшего кухонного интерьера: от радиусных фасадов до барных стоек. Разбор причин устаревания и современные альтернативы для обновления пространства.

Читать полностью » Интерьеры 2026 года переходят к тёплой природной палитре — дизайнеры вчера в 20:23
Снесла холодный минимализм одним штрихом — и не узнала собственную квартиру: тренд 2026, который меняет всё

Главные интерьерные тренды 2026 года: материалы с текстурой, тёплая палитра, рукотворность, многофункциональность и архитектурное зонирование в современном жилье.

Читать полностью » Осушители воздуха уменьшают число клещей в запылённых комнатах — микробиологи вчера в 19:22
Сняла шторы, заменила коврик — и квартира вдруг стала чище без усилий

Семь причин, из-за которых пыль снова и снова появляется в доме, и простые решения, которые помогут снизить её количество и облегчить уборку.

Читать полностью » Сода и лимон помогают устранить запах из автохолодильника — совет экспертов по уборке вчера в 19:18
После пикника кулер пах как свалка — спасла сода за 10 минут: теперь делаю так всегда

Всего десять минут — и ваш кулер снова свежий: пошаговая инструкция от экспертов, как вернуть контейнеру чистоту и аромат лимона.

Читать полностью » Совпадающие обеденные гарнитуры визуально старят столовую — дизайнер Брофи вчера в 18:09
Купила готовый гарнитур — а гости подумали, что я не делала ремонт с 2005 года

Узнайте, почему полностью совпадающий обеденный гарнитур почти всегда старит столовую и как собрать более живое, «собранное во времени» пространство.

Читать полностью » Клинер Кади Дулуд: порядок в доме начинается с расхламления и протирки ключевых поверхностей вчера в 18:08
Зря тратила выходные на уборку: одна привычка изменила всё

Эти шесть быстрых действий помогут поддерживать порядок неделями — без генеральной уборки и лишних усилий.

Читать полностью » Комбинация уксуса и соды удаляет стойкие отложения на плите — специалисты вчера в 17:04
Раньше тратила кучу денег на очистители, пока не попробовала обычный уксус

Узнайте, как с помощью обычного уксуса очистить плиту любого типа и справиться даже с застарелым жиром — просто, доступно и без агрессивной химии.

Читать полностью »

Новости
Еда
Куриная грудка с грибами, помидорами и сыром в духовке сохраняет нежность и аромат — повар
Садоводство
Подзимний посев ускоряет получение раннего урожая зелени и корнеплодов — агрономы России
Красота и здоровье
Чай и кофе помогают в профилактике рака полости рта и горла — Ирина Синицына
УрФО
В Перми должникам начали ограничивать подачу горячей воды — компания "Т Плюс"
Красота и здоровье
Анна Белоусова предупредила о вреде продуктов с быстрыми углеводами
Авто и мото
Водителям нужно включать противотуманные фары при плохой видимости — автоэксперт Шкуматов
Питомцы
Частый лай чихуахуа связан с врождённой бдительностью — кинологи
Авто и мото
Неправильная установка видеорегистратора в зоне подушки безопасности опасна при аварии — ГАИ
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet