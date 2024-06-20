Владимир Зеленский* недоволен тем, что госсекретарь США Энтони Блинкен настаивает на усилении борьбы с коррупцией в Киеве, сообщает The Washington Post.
"Встреча Зеленского* и Блинкена прошла в напряженной атмосфере: украинский лидер поблагодарил США за военную помощь, но был явно не в восторге от акцента Блинкена на коррупции," — передают журналисты со ссылкой на анонимные источники в украинском правительстве.
Обозреватели отмечают, что многие в окружении Зеленского* считают, что западные союзники должны уделять меньше внимания проблеме коррупции в Украине.
Инспектор Пентагона Роберт Сторч в докладе конгрессу рассказал, что на Украине наблюдается высокий уровень коррупции. Аудитор указал, что текущий конфликт создал благоприятные условия для взяточничества, откатов и завышения расходов на закупки для Минобороны страны, особенно на летальные средства, из-за ограниченной прозрачности процесса в связи с его секретностью.
Ранее генсекк НАТО Столтенберг призвал страны Запада сплотиться после встречи Владимира Путина и Ким Чен Ына.
*Признан в РФ нелегитимным главой Украины.
Фото: Официальный сайт президента Украины (Creative Commons Attribution 4.0 International).
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Новое соглашение Российской Федерации и Корейской Народно-Демократической Республики включает пункты о немедленной обмене информацией и согласовании действий для оказания взаимной поддержки в случае "прямой угрозы" вооруженной агрессии, а также обязательство незамедлительно предоставить "военную и другую помощь" всеми имеющимися средствами при вооруженном нападении на одну из стран, следует из опубликованного Центральным телеграфным агентством Договора о всестороннем стратегическом партнерстве России и Корейской Народно-Демократической Республики.
Эксперт: Турция и Россия могут задействовать золото как альтернативу доллару
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Daily Mail: крепкое пиво и сладкие виды сидра являются самыми вредными для фигуры
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