Владимир Зеленский* недоволен тем, что госсекретарь США Энтони Блинкен настаивает на усилении борьбы с коррупцией в Киеве, сообщает The Washington Post.

"Встреча Зеленского* и Блинкена прошла в напряженной атмосфере: украинский лидер поблагодарил США за военную помощь, но был явно не в восторге от акцента Блинкена на коррупции," — передают журналисты со ссылкой на анонимные источники в украинском правительстве.

Обозреватели отмечают, что многие в окружении Зеленского* считают, что западные союзники должны уделять меньше внимания проблеме коррупции в Украине.

Инспектор Пентагона Роберт Сторч в докладе конгрессу рассказал, что на Украине наблюдается высокий уровень коррупции. Аудитор указал, что текущий конфликт создал благоприятные условия для взяточничества, откатов и завышения расходов на закупки для Минобороны страны, особенно на летальные средства, из-за ограниченной прозрачности процесса в связи с его секретностью.

Ранее генсекк НАТО Столтенберг призвал страны Запада сплотиться после встречи Владимира Путина и Ким Чен Ына.

*Признан в РФ нелегитимным главой Украины.

Фото: Официальный сайт президента Украины (Creative Commons Attribution 4.0 International).