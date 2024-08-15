Российский гребец рассказал о поведении украинцев при виде русских на Олимпиаде

Гребец Коровашков рассказал, что украинцы прятали глаза при встрече на ОИ-2024

Российский каноист Алексей Коровашков, выступавший на Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе и завоевавший бронзу, рассказал как проходила встреча с украинскими гребцами в Париже.

"Глаза в пол — что они, что мы — и мимо проходили, чтобы не было конфликтов и провокаций", — цитирует его "Матч ТВ".

Каноисты Алексей Коровашков и Захар Петров из России заняли четвертое место в финале каноэ‑двоек на дистанции 500 метров.

Напомним, что Летние Олимпийские игры-2024 года проходили во французской столице с 26 июля по 11 августа. Российские спортсмены не участвовали в медальном зачете и выступали в нейтральном статусе.

Фото: kremlin.ru/ Пресс-служба Президента России (Creative Commons Attribution 4.0 International license).